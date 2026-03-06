Светът се движи на различни честоти. Има краткосрочни шокове — войни, технологични революции, пазарни паники, които избухват бързо и доминират вниманието ни. И има бавни, но неумолими сили: демография, глобализация, недостиг на вода и храна. Първите изглеждат спешни. Вторите преформатират системата. И именно едно от тези тлеещи предизвикателства рискува да се превърне в пожар.

През тази седмица Световната банка би тревога: в следващите 10-15 години 1,2 милиарда млади хора в развиващите се страни ще навлязат на пазара на труда. На настоящите траектории техните икономики ще създадат едва около 400 милиона работни места. Дефицитът — 800 милиона позиции, е с "зашеметяващи пропорции", заяви президентът на банката Аджай Банга на конференция в Рим, организирана от италианската централна банка.

Натискът е най-тежък в Субсахарска Африка, където работоспособното население нараства с най-бързи темпове и в Южна Азия, където голяма част от заетостта е концентрирана в нискоквалифициран и неформален труд.

Само в Източна и Южна Африка около 8 милиона младежи влизат на трудовия пазар всяка година, но по-малко от един милион от тях намират платена работа.

Банга е категоричен, че това не е само проблем на развитието. Това е икономическо предизвикателство и "все повече — предизвикателство за националната сигурност". Ако не се действа навреме, последствията са предвидими: "натиск върху институциите, нередовна миграция, конфликти и нарастваща несигурност, докато младите хора търсят всеки достъпен изход."

И точно това вече се случва. Проучванията на Afrobarometer показват, че почти половината от всички африканци са обмисляли да емигрират — значително повече в сравнение с данните от 2016-2018 г. Доклад на УНИЦЕФ от 2025 г. установява, че младите мигранти в Северна Африка посочват "няма работа", "няма бъдеще", несигурност и семейни задължения като главни причини за заминаването.

Изследвания от Гамбия, Нигерия и Етиопия идентифицират безработицата, слабото управление и политическата нестабилност като основните фактори, тласкащи хиляди млади африканци към опасни пътувания.

Маршрутите към Европа стават все по-смъртоносни, а алтернативите — все по-ограничени. Нередовната африканска миграция извън континента е спаднала рязко, отчасти заради засилените гранични контроли, финансирани от ЕС в Либия, Тунис, Мароко и Западна Африка. Но маршрутите не изчезват — те се преместват. Западноафриканският коридор към Канарските острови достигна рекордни нива през 2024 г. Младите хора не спират да тръгват — просто поемат по по-дълги и по-опасни пътища.

Световната банка залага на три стратегически стълба, за да обърне тази тенденция.

Първият е инвестиция в инфраструктура — физическа и човешка: без надеждна енергия, транспорт, образование и здравеопазване частните инвестиции и работните места не се материализират.

Вторият е създаване на благоприятна среда — ясни правила и предвидимо регулиране, които дават увереност на предприемачите да инвестират и разширяват дейността си.

Третият е подпомагане на бизнесите да растат — чрез финансиране, гаранции и застраховане на политически риск.

В края на февруари банката одобри програмата SET4Jobs на стойност 972 милиона долара, целяща да оборудва 18 милиона младежи в Източна и Южна Африка с умения, съобразени с реалното пазарно търсене.

"Ако се справим правилно, демографските сили стават двигатели на растеж и стабилност, а не източници на волатилност. "Ако сгрешим, ще продължим да гоним кризи — реагирайки на резултати, видими години, дори десетилетия предварително", подчерта Банга.