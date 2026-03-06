Morgan Stanley, една от най-големите банки в САЩ, планира да съкрати около 2500 служители, или 3% от работната си сила, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на свои информирани източници.

По информация на източниците на изданието, съкращения на персонала ще има както в САЩ, така и в други държави където инвестиционната банка има бизнес, като ще засегнат трите основни подразделения на банката.

Това решение се обяснява с промяна в бизнес приоритетите на финансовата институция, както и с географските бизнес приоритети. По време на процеса на съкращенията, ще бъдат взети предвид индивидуалните показатели за представяне на съответните служители.

Morgan Stanley завърши 2025 г. с рекордни приходи в подразделенията си за управление на активи и инвестиционно банкиране, отбелязва WSJ. Общият брой на служителите в банката е около 83 000.

По-конкретно, ще припомним, че инвестиционната банка през третото тримесечие на 2025 г. на годишна база, увеличи нетната си печалба с 45%, а приходите си с 18%, достигайки рекордно високи нива.

Както се казваше в изявлението на банката, нетната печалба за периода юли-септември е 4,61 милиарда долара, в сравнение с 3,19 милиарда долара за същия период на миналата година. Печалбата на акция за периода се е увеличила от 1,88 долара до 2,80 долара.

Тримесечните приходи на Morgan Stanley бяха 18,22 милиарда долара, в сравнение с 15,4 милиарда долара за същия период година по-рано.

