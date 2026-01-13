Хиляди служители на Amazon прекарват последните си седмици в компанията, след като регулаторни документи потвърдиха, че масовите съкращения ще започнат на 26 януари. Между 1000 и 2500 работещи за онлайн гиганта в щата Вашингтон ще загубят работата си в първата вълна, но запознати предупреждават, че общият брой на засегнатите позиции може да достигне 30 000.

Отново толкова хора компанията обяви, че освобождава и през есента на миналата година.

Документите за уведомяване на работниците показват, че съкращенията ще продължат до май във Вашингтон, Калифорния, Вирджиния и Ню Джърси.

Федералният закон изисква компании със 100 или повече служители да уведомят персонала 60 дни предварително преди масови съкращения.

В името на ефективността

Amazon не провежда тези съкращения поради финансови затруднения. Напротив, компанията планира да инвестира 100 милиарда долара през следващото десетилетие в инфраструктура за изкуствен интелект и центрове за данни на AWS, като приоритизира автоматизацията пред традиционната работна ръка.

Бет Галети, старши вицепрезидент на Amazon, обясни решението така: "Това поколение изкуствен интелект е най-трансформиращата технология, която сме виждали от появата на интернет насам. Убедени сме, че трябва да бъдем организирани по-стегнато, с по-малко йерархични нива и повече отговорност, за да се движим възможно най-бързо заради нашите клиенти."

Финансовият експерт Майкъл Райън коментира пред Newsweek: "Amazon не съкращава хора, защото изпитва затруднения. Прави го, защото може. Това е това, което прави една борсово търгувана машина за ефективност, когато растежът се забави и акционерите изискват по-високи норми на печалба."

Внезапността на процеса

Зад корпоративните съобщения се крие по-груба реалност. Служители, получили уведомления за уволнение, съобщават, че са били блокирани от служебните си лаптопи в рамките на минути, загубвайки достъп до години работни оценки и постижения, съхранявани в корпоративните системи.

Вътрешни данни разкриват, че над 78% от елиминираните роли са били заемани от мениджъри на средно ниво, особено в търговския отдел на Amazon. Над 80% от съкращенията в САЩ засягат търговското подразделение, включително електронна търговия, човешки ресурси и логистика.

Това е тенденция

Ходът на Amazon отразява по-широка индустриална промяна. Големи работодатели като FedEx, Verizon, McDonald's, Nike и Wells Fargo също са сигнализирали за съкращения през 2026 година. Проучване на Resume.org показва, че 55% от компаниите очакват съкращения през 2026, като 44% посочват изкуствения интелект като основна причина.

Райън предупреждава, че формалните съкращения разказват само част от историята: "Мандатите за връщане в офиса, по-строгите показатели за ефективност, съкращенията на средни мениджъри - всички те са инструменти за намаляване на персонала."