Amazon официално обяви, че съкращава 16 000 корпоративни служители. С това компанията потвърди информацията, публикувана в края на миналата седмица от Ройтерс за предстояща нова мащабна вълна от освобождавания. Реалният брой на засегнатите обаче се оказа по-висок от последно посочваните около 14 000 души, като решението идва на фона на ускорените промени в начина, по който компанията организира и автоматизира работата си.

Както money.bg писа в петък, технологичният гигант подготвяше нов етап от преструктурирането си, насочено към намаляване на офисния персонал и управленските нива. В сряда компанията официално потвърди, че съкращенията започват незабавно и ще обхванат приблизително 16 000 служители, което представлява близо 9% от корпоративната работна сила на Amazon.

Втората вълна

Това е втората голяма вълна от съкращения за последните три месеца, след като през октомври компанията вече освободи около 14 000 офисни служители. Така общият брой на корпоративните позиции, закрити в рамките на настоящата програма за преструктуриране, достига около 30 000, което я превръща в най-мащабното съкращение в историята на Amazon, надминаващо дори тези от 2022 г.

Засегнати са различни бизнес направления, включително Amazon Web Services (AWS), търговията на дребно и електронната търговия, Prime Video, както и екипи по човешки ресурси и вътрешни технологии. Въпреки че AWS остава най-печелившото подразделение на компанията, по-бавният ръст след пандемията, високите инвестиции в инфраструктура и нарастващата автоматизация принуждават ръководството да затяга контрола върху разходите и структурата на екипите.

Причините

В официален блог пост старшият вицепрезидент "Хора и култура" Бет Галети посочва, че целта е "премахване на бюрокрацията и ускоряване на вземането на решения, а не директно намаляване на разходите". Главният изпълнителен директор Анди Джаси нееднократно е заявявал, че компанията трябва да функционира "като най-големия стартъп в света", за да остане конкурентна в условията на засилваща се AI надпревара, която променя начина, по който се изпълняват редица корпоративни функции.

В свои по-ранни изявления Джаси директно призна, че внедряването на генеративен изкуствен интелект ще позволи част от дейностите да се извършват с по-малко хора, докато нуждата от други типове умения ще нараства.

Служителите, засегнати от новата вълна, ще разполагат с 90-дневен срок, в който могат да кандидатстват за други позиции в рамките на Amazon. Тези, които не бъдат преназначени, ще получат обезщетения и допълнителни социални придобивки.

Междувременно Amazon обяви и закриването на физическите си вериги Amazon Fresh и Amazon Go, като компанията ще се фокусира върху развитието на бранда Whole Foods. Паралелно с това ръководството подчертава, че ще продължи селективно да наема кадри в ключови за бъдещето области, свързани с изкуствения интелект и облачната инфраструктура.