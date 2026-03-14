Около месец след като SpaceX на Илон Мъск прекъсна достъпа на Русия до интернет терминалите на сателита Starlink, руският президент Владимир Путин попита руска военнослужеща за състоянието на военните комуникации на страната на фронтовата линия в Украйна, пишат местните медии.

"Да, те работят ясно и организирано. Специалните комуникации функционират отлично", отговори военнослужещата в телевизионно интервю.

Каква обаче е истината? В действителност прекъсването на Starlink създаде повече проблеми за руската армия, отколкото ръководството ѝ би искало да признае, казаха военни анализатори пред The ​​Moscow Times.

"Загубата на част от комуникациите им създаде дезорганизация в руската армия", заяви украинският военен анализатор Иван Ступак.

"Пехотните части се озоваха в информационен балон, където не могат да разберат какво се случва отляво или отдясно им, докато дроновете не могат да предават данни в реално време."

В резултат на това украинските сили завзеха повече територия, отколкото загубиха през последните две седмици на февруари, което е първото подобно завоевание от 2023 г. насам, съобщи американският Институт за изследване на войната (ISW), а напредъкът на Русия се е забавил забележимо. Starlink никога не е бил официално доставян на Русия.

Само че терминалите са достигали до руските сили чрез вериги за доставки на сивия пазар и са били широко използвани за поддържане на комуникации и насочване на дронове на бойното поле. Стабилният сигнал на мрежата, високоскоростната свързаност и относителната устойчивост на електронна война са я направили особено ценна за руските части, помагайки за компенсиране на слабостите в собствените им комуникационни системи.

Руски военни блогъри съобщават, че дронове, оборудвани със Starlink връзки, са били използвани през януари за удари по украински превозни средства за доставки на разстояние до 50 километра от фронтовата линия в Донецка област на Украйна.

Това се промени, когато в началото на февруари SpaceX блокира неоторизирани устройства, работещи в окупираните от Русия райони на Украйна, след искане от Киев. Украинските телекомуникационни оператори работиха със SpaceX за внедряване на система за "бели списъци", която изключваше нерегистрираните терминали.

Наблюдателите започнаха да съобщават за тактически ефекти скоро след това. Според ISW, украинските части са извършили серия от локализирани контраатаки и са отблъснали руските позиции в няколко сектора източно от Запорожие в средата на февруари.

Украинските медии, позовавайки се на военни източници, съобщиха, че са били възвърнати до 300 квадратни километра територия. Ступак заяви, че загубата на стабилни високоскоростни сателитни комуникации е един от факторите, позволили на украинските сили да напреднат.

"Това не са пробивни успехи или стратегически поврат, но все пак е постижение за нас, предвид ограничените ни възможности", казва Ступак.

Украинският OSINT проект DeepState също е регистрирал украинския напредък, въпреки че е маркирал тези територии като част от "сива зона", а не като напълно освободени. Анализаторите често публикуват актуализации за бойното поле със закъснение, за да избегнат изтичане на чувствителна разузнавателна информация.

Според Иля Абишев, военен анализатор в руската служба на BBC, много руски части са станали силно зависими от достъпа до Starlink, което също така е позволило използването на интернет услуги, блокирани в Русия.

"Спирането лиши руската армия от възможността да използва свързани със Starlink системи за насочване за дронове със среден и голям обсег", твърди той.

Руските власти се опитаха да омаловажат въздействието на ограниченията. Освен очевидно режисирания разговор на Путин с военнослужещата, Министерството на отбраната заяви, че системите за дронове остават в експлоатация и че прекъсванията на комуникациите са ограничени.

Въпреки това, руски провоенни блогъри с директни контакти на фронта публично обвиниха военното ръководство в изопачаване на ситуацията.

"Докладите от фронта казват, че вече има сериозни проблеми, дори в посока Днепропетровск. Фронтът не се срива, но се дестабилизира. Ние се подготвихме предварително - много други не го направиха. Отново съм изумен от "мъдростта" на нашето ръководство, което не успя да изстреля дори няколкостотин спътника за стабилна комуникация. Не като системата на Мъск - ​​просто нещо достатъчно за глас, изображения и текст", написа провоенният коментатор Максим Калашников.

"Спирането връща комуникациите и бойното командване няколко години назад към отдавна забравени технологии като кабелен интернет, Wi-Fi и радиокомуникации", пише телеграм каналът Military Informant.

"Борбата с НАТО, докато се разчита на сателитния интернет на НАТО и неспособността да се разработят собствени алтернативи навреме, се оказа съмнителна стратегия."

Въпреки че вътрешните системи на Русия технически могат да възстановят предаването на данни, те се различават коренно от нискоорбиталните сателитни мрежи, тъй като включват по-висока латентност на сигнала, изискват по-големи и по-енергийно интензивни антени и са по-малко подходящи за бързо разполагане или скриване близо до линията на съприкосновение.

Абишев казва, че зависимостта на Русия от Starlink отразява забавяния и неуспехи в усилията ѝ да разработи местен конкурент на Starlink.

"Руските проекти "Ефир" и "Сфера", които получиха огромно финансиране, или никога не бяха реализирани, или само частично", казва той.

"По-късно беше обявен нов проект, наречен "Расвет", но той също остава несигурен. Първите изстрелвания на сателити, планирани за декември 2025 г., не се състояха."

Абишев подчертава, че спирането на работата е засегнало най-много фронтовите части. Командните центрове и тиловите съоръжения могат да разчитат на кабелни или стационарни сателитни връзки, докато мобилните пехотни и дронови екипи, действащи близо до линията на контакт, срещат по-големи трудности при поддържането на комуникации.

Съобщава се, че някои руски части са преместили комуникационно оборудване по-далеч от фронта и са свързали предни позиции чрез наземни Wi-Fi релета, за да компенсират. Съобщава се, че украинските оператори на дронове са атакували персонал, опитващ се да инсталира антени на повдигнати конструкции.

Украинската контраразузнавателна служба съобщи за задържане на лица, за които се твърди, че са вербувани от Русия да регистрират терминали на Starlink под украински самоличности в опит да възстановят достъпа.

Анализатори заявиха пред The ​​Moscow Times, че подобни заобиколни решения е малко вероятно да осигурят трайно решение, тъй като терминалите, работещи в контролирана от Русия територия, все още могат да бъдат идентифицирани и блокирани.

"Твърде рано е да се говори за това, че това ще стане широко разпространено. Дори ако терминал на Starlink бъде регистриран в Украйна, системата на SpaceX ще покаже местоположението му от руската страна на фронта", казва Ступак.

Той добавя, че терминалите, движещи се по-бързо от 70 километра в час, се блокират автоматично, което прави използването им на дронове невъзможно.

Въпреки прекъсванията, анализаторите предупреждават да не ги характеризират като системен колапс на руските комуникации, тъй като руската армия запазва собствената си инфраструктура и исторически се е адаптирала бързо към новите технологични предизвикателства.

"Вероятно имаме около тримесечен прозорец - вероятно и по-дълъг - преди Русия да разработи техническо решение. Те са много добри в масовото внедряване, след като решението бъде одобрено."

Засега, каза Абишев, руските сили до голяма степен са се върнали към по-стари комуникационни системи, които са по-уязвими към електронна война и по-малко ефективни като цяло.

"Ако тези системи бяха отговорили на нуждите на военните, "Starlink никога нямаше да е необходим", обобщава експертът.