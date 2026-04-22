SkyCity Mall ще започне мащабно обновяване от 1 май, като част от търговския център ще остане отворена по време на дейностите. Това съобщава управата на обекта в социалните мрежи.

Промяната идва в навечерието на 20-годишнината от откриването на мола през септември 2006 г. От комплекса обясняват, че обновяването трябва да приключи до 1 септември 2026-а, когато търговският център ще отвори изцяло в обновен вид.

По време на ремонта ще продължат да работят основни обекти и услуги. Сред тях са хипермаркетът на Фантастико, куриерските и разплащателните услуги, част от магазините и обектите в зоната за развлечения.

Сред отворените ще останат още боулинг центърът, както и фитнес, оптика, цветарски магазин, както и няколко специализирани търговски обекта и заведения.

От SkyCity Mall засега не дават подробности какво точно ще включва обновяването и дали ще има нови наематели или промяна в търговската концепция. Посланието към клиентите е, че затворените обекти ще се завърнат след ремонта "още по-добри".

SkyCity Mall е разположен в столичния квартал Гео Милев върху площ от 27 000 кв. м. Според публикуваната на сайта информация, търговският център разполага с над 100 обекта на 4 нива, развлекателен комплекс и паркинг с 320 места.