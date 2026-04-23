Bulgaria Mall & Bulgaria Towers продължава реализацията на своята дългосрочна стратегия за устойчиво развитие, завършвайки инсталацията на фотоволтаична система. Проектът е част от стремежа на комплекса да следи глобалните еко тенденции и да внедрява решения, които намаляват неговия въглероден отпечатък.

Системата, изпълнена от "Солар Фронт" за период от шест месеца и пусната в експлоатация през март, генерира енергия изцяло за нуждите на бизнес комплекса. Инсталацията е с мощност от 408 kWp и се очаква да произвежда годишно количество енергия, равняващо се на потреблението на около 150 домакинства. Проектът е насочен към оптимизиране на енергийния микс на търговския център и двете бизнес сгради и е част от последователните усилия на мениджмънта за по-екологично управление на ресурсите.

Устойчив подход

Инсталирането на панелите върху покривните площи на търговския център е естествено продължение на политиката на Bulgaria Mall & Bulgaria Towers за намаляването на въглеродните емисии. Това носи редица ползи - от по-чиста градска среда до постигане на високи стандарти за устойчивост на актива, които са все по-важни в съвременната корпоративна и икономическа среда.

"Инвестицията във фотоволтаична система е логична стъпка в развитието на нашата стратегия за устойчиво управление. С нея продължаваме да надграждаме оперативните си процеси, следвайки добрите световни практики за енергийна ефективност", коментира Димитър Русев, CEO на Bulgaria Mall & Bulgaria Towers.

Част от по-широка програма

Поставянето на фотоволтаична системата не е изолирано събитие, а част от по-широка програма за модернизация на Bulgaria Mall & Bulgaria Towers. Тя включва обновяване на техническото оборудване и внедряване на интелигентни системи за управление на сградния фонд. Чрез тези стъпки бизнес комплексът подобрява ефективността на своите операции и адаптира инфраструктурата си към съвременните изисквания.

С реализирането на този проект Bulgaria Mall & Bulgaria Towers затвърждава имиджа си на иновативен и зелен център, който инвестира в бъдещето и в по-чиста градска среда.

За Bulgaria Mall & Bulgaria Towers:

Bulgaria Mall предлага модерно и комфортно преживяване за пазаруване, социални срещи и свободно време в една от най-ключовите зони на София. Разположен на кръстовището на бул. "България" и бул. "Тодор Каблешков", търговският център се отличава със стилна архитектура и светъл интериор, организиран около просторно атриумно пространство за лесна и удобна ориентация.

Сградата е проектирана с фокус върху естествената светлина, благодарение на своя стъклен покрив от 1 300 кв.м - един от най-големите в Европа, който съчетава визуален комфорт с висока енергийна ефективност. Bulgaria Mall е неразделна част от мултифункционалния бизнес комплекс Bulgaria Mall & Bulgaria Towers, който обединява търговски площи, модерни А клас офис сгради и богата селекция от утвърдени брандове, услуги и разнообразни заведения за хранене.