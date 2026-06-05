Един от символите на Пловдив, хотел "Марица", се подготвя за най-мащабната си трансформация от своето построяване преди близо 6 десетилетия, съобщават регионални медии. Съществуващата сграда ще бъде съборена, а на нейно място ще бъде изграден нов хотелски комплекс, съобразен със съвременните строителни и екологични стандарти.

Информацията беше потвърдена пред Plovdiv24.bg от инвеститорите от пловдивската компания "Хъс инвест", които са подписали предварителен договор за придобиването на имота. Сделката все още не е финализирана заради по-сложната си структура.

Според предварителната концепция основната хотелска кула ще бъде премахната, тъй като е проектирана по остарели строителни норми и не отговаря на съвременните изисквания за височина на етажите и функционалност. Част от по-новите сгради в комплекса също ще бъдат преустроени.

Предстои избор на визия

Инвеститорите планират да организират архитектурни конкурси, чрез които да бъде избрана визията на бъдещия комплекс. Изискването е новата сграда да се вписва в историческата среда на Пловдив, като същевременно отразява модерното развитие на града.

Макар настоящият хотел да изчезне, името "Марица" ще бъде запазено, уверяват инвеститорите. По думите им то има силна символична стойност за пловдивчани и остава част от идентичността на мястото.

Засега не е ясно какви ще бъдат точните параметри на бъдещия проект и дали той ще бъде изцяло хотелски или ще включва и други функции. Повече подробности се очакват след приключването на конкурсните процедури.

Хотел "Марица" е сред най-разпознаваемите сгради в Пловдив. Разположен е на северния бряг на река Марица, срещу Международния панаир. Комплексът включва 2 кули с височина около 55 м и помощни сгради. Първоначалната сграда е построена във връзка със Световния младежки фестивал, проведен в България през 1968 година.