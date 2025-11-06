Когато през 2021 г. четирима инженери от Пловдив решават да създадат собствена софтуерна компания, технологичният сектор е в период на бум. Малко по-късно идва и охлаждането, което за мнозина се превръща в криза. За екипа зад EVLabs - Цветан Химчев, Димо Кирчев, Слав Славов и Станислав Кирчев - това е шанс да изградят стабилна компания, устойчива на пазарните цикли и различна от корпоративния модел, който всички вече са познавали.

"Исках да създадем място, където инженерите не се чувстват притиснати от структура и бюрокрация, а имат свободата да бъдат креативни", разказва Цветан Химчев, чиято идея е новата софтуерна компания. Днес, почти четири години по-късно, EVLabs вече има над 30 служители, работи с клиенти от САЩ, Западна Европа и Азия, и се разраства с двуцифрени темпове. Само за 2025 г. оборотът ѝ се очаква да надхвърля 4 млн. лв., а ръстът е повече от 150% при 1,5 млн. за 2024 г.

От идея на ергенско парти до стабилна компания

Всичко започва почти случайно - на едно ергенско парти, където двама от бъдещите съдружници обсъждат бъдещата компания. "Оттам тръгна идеята. Всеки от нас пое ролята, в която е най-силен - един по бизнес и клиенти, друг по оперативната част, трети по техническото развитие", спомня си Слав Славов.

Компанията носи името на дъщерята на Химчев - Ева. "Така EVLabs стана не просто бранд, а нещо лично", казват съдружниците. В началото екипът е от едва шестима души, но бързо нараства, изцяло чрез лични препоръки. "Нямаме нито една обява за работа. Всички, които са при нас, са дошли чрез хора, които споделят нашите ценности."

Истинският пробив идва с първия голям клиент от САЩ - партньорство, което им позволява да преминат от идеен към устойчив етап. "Това беше моментът, в който доказахме, че можем да играем на високо ниво", казват съоснователите.

Днес компанията работи по проекти в сфери като финтех, застраховане и онлайн игри, като паралелно развива и собствен продукт, базиран на изкуствен интелект, който ще помага на бизнеси да оценяват и планират проекти.

"Разработваме вътрешен инструмент, който ще може да се използва и от други компании, защото решава реален проблем - как ефективно да се управляват процеси и ресурси", обясняват те.

Източник: EVLabs

Хората преди всичко

EVLabs изгражда култура, в която доверието е водещо. "Работим дистанционно още преди това да стане модерно. Няма фиксирани часове, няма чекиране. Всеки отговаря за резултатите си", обясняват от компанията. Общо 36 души работят за EVLabs, като за последната година ръстът им е 100%.

Част от тях работят в открития в началото на годината офис в Пловдив. А благодарение на хибридния начин на работа, компанията има служители и извън града - във Варна, София и населени места в Родопите.

Макар че структурата е гъвкава, за различните проекти вече се оформят отделни екипи, а съоснователите планират въвеждането на вътрешен мениджмънт - за да развиват лидерските качества на хората си. Все пак, споделят, че вече имат инженери, които водят екипи.

Впечатляващо е, че за три години нито един служител не е напуснал компанията. "Ретеншънът ни клони към 100%. Това показва, че хората се чувстват добре тук", казват съоснователите.

Източник: EVLabs

Ръст, собствен продукт и следваща стъпка: Лондон

След удвояването на оборота през 2025 г., EVLabs планира да направи следващата голяма крачка - създаване на собствен софтуерен продукт и излизане на нови пазари. "Аутсорсингът има лимит. Истинският растеж идва, когато компанията има свой продукт, в който вярва и инвестира. Нашата цел е да стартираме първия си продукт през следващата година", споделят от EVLabs.

Едновременно с това се подготвят и стажантски програми с пловдивски училища и университети, а част от усилията им са насочени към партньорства с други пловдивски компании, които развиват IT екосистемата."Следващата година освен да търсим повече клиенти, искаме да изграждаме повече връзки с компании, които вярват в града и искат да помагат в тази насока", обяснява Димо Кирчев.

Дългосрочно, екипът не изключва разкриване на офис в Лондон, където вече има контакти и потенциални партньори. "Там имаме близки приятели, които споделят нашата идея и чакат да се разраснем. Просто изчакваме моментът да узрее", разкрива Слав Славов.