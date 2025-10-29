Видимо с просто око индустриалните зони около Пловдив, част от "Тракия икономическа зона" (ТИЗ), растат постоянно. В късния следобед в сряда бе прерязана лентата на поредния нов завод край Града под тепетата. В индустриална зона Марица до село Радиново отвори врати първия етап от производството на ZS Europe, част от китайската група Shanghai Unison Aluminium Products.

Заводът край Пловдив ще се състои от две огромни сгради, разположени върху имот от 35 хил. кв. м. Готовата е с производствена площ 12 хил. кв. м, а инвестицията в нея е 18,7 млн. лв. Втората сграда ще е с 10 хил. кв м площ и все още се строи, но видимо е в напреднал етап - външната конструкция е готова и в момента се работи в нея. Очакванията са да е готова до края на годината.

Според официалните лица по време на откриването заводът ще е оборудван с най-съвременни производствени линии за алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия. Луо Шибинг, генерален мениджър на Shanghai Unison Aluminium Products, обясни, че в пълния си обем заводът ще разкрие повече от 200 работни места (около 100 при първия му етап).

Той изтъкна, че едни от основните им клиенти са брандове като Tesla, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen, Toyota, BYD and Xiaomi. "С този нов завод въвеждаме на европейския пазар най-модерната технология за леки алуминиеви компоненти", подчерта той. Дори даде заявка, че "с него ще генерираме над 100 млн. евро приходи всяка година."

При откриването на новата производствена мощност край Пловдив останалите официални гости подчертаха ролята на индустрията като двигател на икономиката и пример за успешното партньорство между България и Китай. Вицепремиерът Томислав Дончев акцентира, че "пътят към българското благосъстояние минава през фабриките."

От своя страна съоснователят на ТИЗ Пламен Панчев посочи, че не е сигурен дали до сега е постигано "два завода, един до друг, от един и същи инвеститор - в рамките на една година."

Кои са ZS Europe?

Shanghai Unison Aluminium Products е китайска компания, създадена през 1992 г., която започва като производител на екструдирани алуминиеви изделия, а от 2008 г. се фокусира върху автомобилната индустрия. Днес групата има девет производствени предприятия в различни части на Китай и работи с водещи марки като Tesla, NIO, Geely, Volvo, BMW и Fiat. Основният ѝ фокус са алуминиеви компоненти за електромобили, включително шасита и батерийни конструкции.

Инвестицията край Пловдив е част от стратегията на компанията за разширяване извън Китай, като българското ѝ дружество "Зиес Юръп" е замислено като врата към европейския пазар. Успоредно с това групата изгражда и завод в Мексико - проект на стойност 400 млн. долара, който ще обслужва Северна Америка и ще осигури работа на около 3000 души. Там производството ще бъде насочено основно към Tesla, Volvo и BMW, а впоследствие - към местните автомобилни заводи в страната.