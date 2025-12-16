JPMorgan Chase прави най-значителната си крачка в областта на публичната блокчейн технология, като стартира токенизиран паричен пазарен фонд на Ethereum, който от началото на седмицата е отворен за външни инвеститори.
Фондът, наречен My Onchain Net Yield Fund (MONY), е финансиран с 100 милиона долара от вътрешния капитал на банката и представлява едно от най-големите институционални приложения на публичната блокчейн технология за традиционни финансови продукти.
А конкуренти не липсват. През юли 2025 г. Goldman Sachs и BNY Mellon обявиха съвместна инициатива за токенизация на паричните пазарни фондове, управлявани от BlackRock, Fidelity и други големи мениджъри на активи, използвайки частния блокчейн на Goldman.
Фондът MONY се отличава с това, че оперира на публичната мрежа на Ethereum.
Токенизацията на паричните фондове позволява сделки 24/7, програмируемост чрез "умни" договори и ред други предимства - а в същото време се запазват характеристиките и регулаторната рамка на регулирания актив.
Блокчейн подразделението на JPMorgan, Kinexys (по-рано известно като Onyx), обработва над 3 милиарда долара дневни транзакции на своя частен блокчейн от 2019 г. Фирмата постепенно се разширява в територията на публичните блокчейни, като през май 2025 г. осъществипървата си транзакция на публичен блокчейн в партньорство с криптофирмите Chainlink и Ondo Finance.
Миналата седмица банката организира емитиране на търговски ценни книжа на стойност 50 милиона долара за Galaxy Digital на публичния блокчейн на Solana - един от големите конкуренти на Ethereum.
Натискът за токенизация идва, след като финансовите институции придобиват увереност от по-ясните регулаторни рамки в САЩ, установени през 2025 г. Приемането на Закона GENIUS създаде федерални насоки за стабилни монети, докато регулаторните агенции, включително SEC и OCC, оттеглиха предишните ограничения, които възпрепятстваха участието на банките в дигиталните активи.
Проучване на Alternative Investment Management Association установи, че 55% от традиционните хедж фондове вече имат някаква експозиция към дигитални активи през 2025 г., спрямо 47% през 2024 г., като почти половината от институционалните инвеститори посочват развиващата се регулаторна среда в САЩ като стимул за увеличаване на разпределенията.
Това е процес, който се случва независимо от колебанията в цените на криптоактивите и е движен в по-голяма степен от бързината и ниската цена на блокчейн операциите в сравнение с традиционната финансова инфраструктура.