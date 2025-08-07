Освен високи температури, юли е донесъл и високи резултати на глобалния криптопазар, показва новият доклад на Binance Research.

През миналия месец общата пазарна капитализация на криптовалутите е нараснала с 13,3% - най-високият резултат от началото на годината. "Това увеличение се дължи на рекордни върхове при Биткойн, засилено институционално търсене на водещи дигитални активи и благоприятна регулаторна среда, след ключови законодателни промени в САЩ", посочват от аналитичното звено на най-голямата криптоборса.

Абсолютен "шампион" по скок на цената за месеца е Етер с 51%. Вече над 2,4 млн. ETH се държат в баланса на компании, като 24 нови фирми са закупили цифровия актив.

Според данните на Binance Research корпоративните запаси от ETH са нараснали със 127,7% само за месец и юли е бил най-силния досега за институционалното приемане на токена на Ethereum мрежата.

Пряко свързани с нея са стейбълкойните, които като обем транзакции са близо до исторически връх с 2,1 трилиона щатски долара. Според авторите на анализа тук фактор е американското законодателство, което постави този тип активи в ясна правна рамка и откри пътя към задълбочено участие в блокчейн-базирани платежни мрежи на гиганти като JPMorgan, Citi и Visa.

В другата част на спектъра също има раздвижване - с голям ръст на пазарния дял на алткойните. "Тази тенденция показва възвръщане на апетита за риск сред инвеститорите, подкрепено от подобрени макроикономически условия, очаквания за понижаване на лихвите от Федералния резерв на САЩ и засилена институционална активност при фючърсите на алткойни и корпоративните трежъри стратегии", посочват от Binance Research.