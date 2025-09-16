Компанията майка на Google - Alphabet, достигна пазарна капитализация от 3 трилиона долара за първи път в своята бизнес история, предават световните медии. Основната причина е подновен оптимизъм около изкуствения интелект.

Акциите от клас А на компанията поскъпнаха с 4,6 на сто до 251,88 долара, а книжата от клас С се повишиха с 4,5 на сто до 252,3 долара - и двете на рекордно високи нива.

Alphabet се присъедини към компании като Apple и Microsoft, които също постигнаха оценки от 3 трилиона долара. Лидерът в областта на изкуствения интелект, Nvidia, премина границата от 4 трилиона долара.

Последният тласък за компанията майка на Google беше решение на федерален съд в САЩ, което позволи на дружеството да запази контрола върху браузъра си Chrome и мобилната операционна система Android, отбелязвайки ключов момент за технологичния гигант, чято доминация в екосистемите за търсене и мобилни устройства отдавна е обект на внимание.

Настроенията на инвеститорите също се повишиха, след като звеното за облачни изчисления на компанията отчете почти 32% скок в приходите през второто тримесечие, надминавайки очакванията, тъй като инвестициите във вътрешни чипове и модела Gemini AI започнаха да се отплащат.