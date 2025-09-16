Компанията майка на Google - Alphabet, достигна пазарна капитализация от 3 трилиона долара за първи път в своята бизнес история, предават световните медии. Основната причина е подновен оптимизъм около изкуствения интелект.
Акциите от клас А на компанията поскъпнаха с 4,6 на сто до 251,88 долара, а книжата от клас С се повишиха с 4,5 на сто до 252,3 долара - и двете на рекордно високи нива.
Alphabet се присъедини към компании като Apple и Microsoft, които също постигнаха оценки от 3 трилиона долара. Лидерът в областта на изкуствения интелект, Nvidia, премина границата от 4 трилиона долара.
В сделка за $32 милиарда: Alphabet купува стартъпа за киберсигурност Wiz
Компанията майка на Google очаква сделката, подлежаща на регулаторни одобрения, да приключи изцяло през 2026 г.
Последният тласък за компанията майка на Google беше решение на федерален съд в САЩ, което позволи на дружеството да запази контрола върху браузъра си Chrome и мобилната операционна система Android, отбелязвайки ключов момент за технологичния гигант, чято доминация в екосистемите за търсене и мобилни устройства отдавна е обект на внимание.
Настроенията на инвеститорите също се повишиха, след като звеното за облачни изчисления на компанията отчете почти 32% скок в приходите през второто тримесечие, надминавайки очакванията, тъй като инвестициите във вътрешни чипове и модела Gemini AI започнаха да се отплащат.