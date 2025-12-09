Скок от 31% и представяне в Топ 10 на S&P500 през четвъртото тримесечие - резултатите на компанията майка на Google - Alphabet, показват че тя е излязла от първоначалния си ступор от AI революцията. Нещо повече - изглежда, че тя може скоро да се превърне в заплаха и за Nvidia - безспорния печеливш от огромния интерес към изкуствения интелект.

Инвеститорите са убедени, че нейните Tensor чипове за изкуствен интелект (TPU) могат да се превърнат от вътрешен актив в бизнес за почти 900 милиарда долара.

TPU са специализирани чипсети, проектирани специално за ускоряване на работните натоварвания при машинно обучение. Макар и по-малко гъвкави от универсалните GPU на Nvidia, те струват значително по-малко - предимство, което привлича вниманието, тъй като инвеститорите внимателно следят разходите за изкуствен интелект.

Чиповете получиха допълнително потвърждение с пускането на пазара през ноември на модела Gemini 3.0 AI на Alphabet, който получи силни отзиви и е оптимизиран да работи на TPU инфраструктура.

Ръстът се ускори след две важни събития: обявяването от Alphabet в края на октомври на многомилиардно споразумение за доставка на Anthropic на до един милион TPU и ноемврийските съобщения, че Meta Platforms води преговори за инвестиране на милиарди в достъп до чиповете за своите центрове за данни до 2027 г.

Според Bloomberg тези сделки са знак за нарастващото доверие, че Alphabet може да започне да продава TPU на трети страни, създавайки значителен нов източник на приходи извън съществуващата роля на чиповете за захранване на Google Cloud.

Гил Лурия, ръководител на технологичните проучвания в DA Davidson, оценява, че TPU могат да заемат 20% от пазара на AI чипове в рамките на няколко години, ако Alphabet се ангажира с външни продажби, което представлява възможност за около 900 милиарда долара.

"Бизнесът с чипове в крайна сметка може да струва повече от Google Cloud", заяви Лурия пред Bloomberg.

Анализаторът от Morgan Stanley Брайън Новак цитира проучване на веригата за доставки, което показва, че прогнозираното производство на TPU ще достигне пет милиона единици през 2027 г. - с 67% повече от предишните прогнози, и седем милиона през 2028 г., което е увеличение със 120%.

Фирмата изчислява, че всеки 500 000 TPU, продадени на външни центрове за данни, биха могли да добавят приблизително 13 милиарда долара към приходите на Alphabet за 2027 г.