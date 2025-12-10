Германските производители на хмел очакват смущения в индустрията поради свръхпроизводство и по-нататъшен спад в консумацията на алкохол в Германия, предава Yahoo Finance. Реколтата през 2025 г. е по-ниска от предходната година, като в цялата страна са събрани 43 141 тона суров хмел, което е със 7% по-малко от 2024 г., съобщи във вторник Германската асоциация на производителите на хмел.

Обработваемата площ е намаляла с 6,5% до 18 961 хектара, заяви президентът на асоциацията Ади Шапфл. Според доклада, 1326 хектара са били изчистени и 44 хмелови ферми са преустановили производството. С около 35% от площта за отглеждане на хмел в света, Германия остава най-големият производител на хмел в света, изнасяйки в повече от 100 страни.

Източник: iStock

Производителите се сблъскаха с проблеми тази година поради времето, като лятото беше твърде топло и сухо. Обилните валежи от края на юли нататък успяха да компенсират това само в някои райони.

Германските производители на хмел очакват фундаментална промяна на пазара през следващите години. От една страна, асоциацията очаква цените да паднат и да има по-нататъшен спад в площите за отглеждане поради години на пълни запаси от хмел при пивоварните и търговците на хмел, както и свръхпредлагане на пазара.