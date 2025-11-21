Китайските власти възнамеряват да продължат стабилните доставки на редкоземни метали и други критични ресурси за Германия - такива уверения са дадени на германския министър на финансите Ларс Клингбайл, заяви самият той след посещението си в Китай, съобщи Bloomberg.

"Най-важният въпрос (по време на визитата) бяха ясните ангажименти на Китай относно редкоземните метали и основните суровини, надеждният достъп до тях и устойчивите вериги за доставки - Китай подкрепя всичко това. Това беше много фундаментален момент, за който бяха дадени обещания и ние ще напомняме това на китайската страна", каза финансоивят министър.

Клингбайл също така допълни, че Китай се е съгласил да обмисли възможността за опростяване на достъпа на германски банки и застрахователни компании до китайския финансов пазар.

Bloomberg припомня, че през тази година търговското напрежение между Китай и Германия се усили, като при това Германия е най-големият купувач на китайските магнити от редкоземни метали.

В началото на ноември Bloomberg, позовавайки се на свои източници съобщи, че инициативите на ЕС за заместване на Китай с други доставчици на редкоземни метали, не дават резултат. Малко по-късно китайският в-к South China Morning Post, също позовавайки се на свои източници отбеляза, че ЕС е решил да смекчи политическата си риторика спрямо Китай, за да може да получи от Пекин лицензи за редкоземни метали.

