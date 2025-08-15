Шофирайки три часа северно от град Пърт, Австралия, човек ще пристигнете в Енеаба - безплодна и пуста земя, само с някой и друг хълм в далечината. Това е минна територия на Западна Австралия. Заровена в този обширен терен е огромна яма, пълна с нещо, което прилича на могили от безполезна пръст.

Само че външният вид може да заблуждава: тази яма е дом на милион тона запаси, съдържащи критични минерали, по-известни като редкоземни елементи, които са от решаващо значение за производството на електрически превозни средства, вятърни турбини и отбранително оборудване, разказва BBC

И Австралия залага сериозно на това откритие с многомилиардна финансова инжекция към минна компания за добив на тези метали - и за прекъсване на веригата за доставки, която Китай е монополизирал.

Източник: Caremag

Ще се изплати ли рискът?

Китайският контрол върху редкоземните елементи се отрази добре с търговските войни на президента на САЩ Доналд Тръмп. Когато Пекин ограничи износа, мощен коефициент в преговорите за тарифите, той изпрати производителите по целия свят в техните военни стаи. Китай, осъзнаха с тревога, има силата да спре фабриките им.

Ford дори спря производството на популярния си SUV Explorer за една седмица в един от заводите си в Чикаго - смел ход, докато се бореше с митата на Тръмп. Месец по-късно главният изпълнителен директор Джим Фарли разкри, че паузата е предизвикана от недостиг на редкоземни елементи, признавайки, че компанията все още се бори да осигури надеждни доставки.

"Това е ежедневие", сподели Фарли пред Bloomberg.

Оттогава Пекин се съгласи да позволи на редкоземните минерали и магнити да текат към Съединените щати, което облекчи пречката. Но без търговска сделка между САЩ и Китай, опасението е, че прекъсването може да се завърне.

"Западът изпусна топката - това е реалността. А Китай имаше дългосрочна полза. Той видя ползата и беше готов да инвестира в нея", казвва Жак Екстейн, председател на катедрата по добивна металургия в университета Къртин.

Защо редкоземните елементи са толкова важни?

Фразата "редкоземни елементи" - отнасяща се до 17 елемента от периодичната таблица, които са леки, супер здрави и устойчиви на топлина, което ги прави полезни в малки електрически двигатели - е донякъде погрешно название.

"Редкоземните елементи не са нито редки, нито оскъдни. Златото е оскъдно, но не е критичен материал", обяснява професор Екстин.

Редкоземните метали обаче са критични. Вземете средностатистическото електрическо превозно средство - може да има двигатели, базирани на редкоземни елементи, в десетки компоненти, от странични огледала и високоговорители до чистачки на предното стъкло и сензори за спиране. Следователно проблемът не е в количеството, а във факта, че "някъде във веригата за доставки имате една или може би няколко държави, които контролират това пречка", добавя професор Екстин.

Източник: iStock

През 90-те години на миналия век Европа и Франция по-специално имаха видна индустрия за редкоземни елементи. Днес почти всички тези минерали идват от Китай, който е прекарал десетилетия в добив и рафиниране в голям мащаб. Китай сега представлява повече от половината от световния добив на редкоземни елементи и почти 90% от преработката.

САЩ доставят 80% от вноса си на редкоземни елементи от Китай, докато Европейският съюз разчита на Китай за около 98% от доставките си.

"Оттогава Китай много умишлено и открито се стреми да контролира пазара с цел подкрепа на своите преработвателни и отбранителни индустрии", коментира Дан Макграт, ръководител на отдела за редкоземни елементи в Iluka Resources, докато разказва за огромния обект на компанията в Енеаба. От Iluka обаче се надяват да намалят този контрол - дори и това да не е било непременно в първоначалния план на компанията.

В продължение на десетилетия Iluka добива циркон в Австралия - ключова съставка в керамиката, и титанов диоксид, използван за пигментацията на бои, пластмаси и хартия. Случайно страничните продукти от тези минерални пясъци включват диспрозий и тербий - едни от най-търсените редкоземни елементи. През годините Iluka е натрупала запасите си и сега те струват над 650 милиона долара.

Това обаче е лесната част. Преработката или рафинирането е съвсем друго нещо.

"Те са химически много сходни, така че опитът да се разделят изисква огромен брой етапи. Също така, имате остатъци и отпадъци, с които трябва да се справяте от тази индустрия, а това е проблематично. Те често произвеждат радиоактивни материали. Това си има цена", обяснява професор Екстийн. "

Именно това е една от причините австралийското правителство да отпусне на Iluka заем от 1 милиард щатски долара за изграждане на рафинерия, която да отговори на търсенето на редкоземни елементи, което Iluka очаква да нарасне с 50-170% до края на десетилетието.

"Очакваме да можем да задоволим значителна част от западното търсене на редкоземни елементи до 2030 г. Нашите клиенти осъзнават, че наличието на независима, сигурна и устойчива верига за доставки извън Китай е от основно значение за непрекъснатостта на техния бизнес", казва Макграт.

"Тази рафинерия и ангажиментът на Iluka към бизнеса с редкоземни елементи са алтернатива на Китай."

Но рафинерията ще отнеме още две години, за да бъде построена и пусната в експлоатация.

"Без стратегическото партньорство, което имаме с австралийското правителство, проектът за редкоземни елементи не би бил икономически жизнеспособен", подчертава Макграт.

Източник: iStock

Стратегическа необходимост

Неотдавнашната готовност на Китай да включва и изключва доставките на редкоземни елементи е подтикнала търговските партньори да диверсифицират доставчиците си. Iluka казва, че тъй като например автомобилните производители планират производството си години предварително, компанията вече приема заявки за това кога рафинерията ѝ ще заработи.

Редкоземните елементи са от решаващо значение за зеления преход, електрическите превозни средства и отбранителните технологии, което прави контрола върху тях неотложен национален приоритет.

"Отвореният международен пазар на критични минерали и редкоземни елементи е мираж. Той не съществува. И причината да не съществува е, че има един доставчик на тези материали и той има възможността да промени посоката на пазара, независимо дали става въпрос за ценообразуване или доставки", заяви министърът на ресурсите на Австралия Мадлен Кинг.

Канбера смята правителствената намеса за необходима, за да осигури алтернативни доставки и да помогне на света да разчита по-малко на Китай.

"Можем или да седнем и да не правим нищо по въпроса... или можем да се заемем с отговорността да развием индустрия за редкоземни елементи тук, която да се конкурира с този пазар", добавя Кинг.

Но има нещо, с което Австралия ще трябва да се справи, докато инвестира и работи за разширяване на индустрията за редкоземни елементи - замърсяването.

В Китай екологичните щети от годините на обработка на редкоземни елементи доведоха до проникване на химикали и радиоактивни отпадъци във водните пътища - градовете и хората носят белезите от десетилетия лошо регулиране. При редкоземните елементи не става въпрос толкова за минния отпечатък, а по-скоро за обработката, която е мръсен бизнес - защото включва добив, излужване, термичен крекинг и рафиниране, които произвеждат радиоактивни компоненти.

"Мисля, че няма металургична промишленост, която да е напълно чиста... за съжаление, понякога е въпрос на това да си избереш отровата", казва професор Екстийн.

"В Австралия имаме механизми за справяне с това. Имаме правна среда и рамка за работа с това, за да се справим поне отговорно."

ЕС в миналото е обвинявал Китай, че използва "квазимонопол" върху редкоземните елементи като разменна монета, използвайки го като оръжие, за да подкопае конкурентите в ключови индустрии.

Блокът, който е дом на стотици производители на автомобили, които толкова отчаяно се нуждаят от редкоземни елементи, заяви, че дори Китай да е разхлабил ограниченията върху доставките, заплахата от сътресения във веригата за доставки остава.

Дори изграждането на чисто нова индустрия да отнеме време, Австралия изглежда има големи предимства в надпреварата за редкоземни метали, тъй като се стреми да бъде по-надежден и по-чист източник. И такъв, който - най-важното - е независим от Китай.