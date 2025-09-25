Страните от Г-7 (САЩ, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) и Европейският съюз обмислят въвеждане спрямо Китай на ценови прагове, както и данъци върху някои китайски стоки за износ, с цел насърчаване на производството на редкоземни елементи и стимулиране на инвестициите, съобщиха пред Reuters няколко източници, запознати с дискусиите.

Редкоземните елементи са трудни за извличане метални елементи, критични за производството на много продукти, включително мобилни телефони, автомобили и високотехнологични оръжия.

Китай, който е водещият световен производител на редкоземни елементи, изненада купувачите през април, когато въведе контрол върху износа на редкоземни елементи и свързаните с тях магнити, в отговор на митата при внос в Съединените щати.

След като европейски автомобилни производители стигнаха до спирания на дейността си поради недостиг на такива елементи, Китай се съгласи да ускори лицензирането на европейски компании през май и подобри механизма си за износ към ЕС през юли. Два месеца по-късно обаче, европейски компании съобщават за нарастващите затруднения с лицензите, с което рискуват нови загуби и спирания на производството си.

Натиск за осигуряване на критично важни минерали

Страните от Г-7, с изключение на Япония, са силно или изключително зависими от Китай за редица важни материали - от редкоземни магнити до метали за батерии.

За да се справят с риска за сигурността с доставките им, лидерите от Г-7 стартираха План за действие относно критично важните минерали през юни. Технически екипи се срещнаха в Чикаго този месец.

"В основата на разговора беше дали да се "вдигне летвата" за регулиране на чуждестранните инвестиции в критични минерали, за да се избегне насочването на компании към Китай", каза един от източниците за срещата в Чикаго.

"Другият вариант би бил географски ограничения, но страните от Г-7 бяха разделени по въпроса", добави източникът. Тези ограничения биха могли да включват правила за местно участие или ограничения за снабдяване от избрани страни, като Китай, при обществени поръчки.

Два други източника съобщиха пред Reuters, че групата е обсъждала вид данък или тарифа върху въглеродните емисии на китайския износ на редкоземни елементи и метали в малки количества, базирани на процента на невъзобновяемата енергия, използвана при тяхното производство.

Източниците съобщиха, че властите обмислят определяне на ценови прагове, подкрепени от държавни субсидии, които САЩ наскоро въведоха, за да насърчат местното производство.

Австралия, която също е имала представители на срещата на Г-7, отделно обмисля определянето на ценови праг в подкрепа на проекти за критични минерали, включително редкоземни елементи.

Един от източниците добави, че Канада е положително настроена към идеята за ценови праг, въпреки че не се е ангажирала с подобен ход.

Четвърти източник, представител от ЕС, неупълномощен да говори публично по темата, заяви, че ЕС проучва различни идеи като ценови прагове, съвместни покупки и реципрочни сделки в рамките на Г-7, но че все още не са взети решения.

През юни еврокомисарят по индустриалната стратегия Стефан Сежурне заяви, че ЕС би трябвало да създаде съвместен запас от редкоземни елементи и стратегически минерали, подобен на този за петрол и газ.