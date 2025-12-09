Казахстан ускорява държавната си програма за геоложки проучвания и се подготвя да разшири площта на картографираните недра до 2,2 млн. кв. км. Това съобщиха от Министерството на промишлеността и строителството в отговор на запитване от редакцията.

По данни на ведомството приключилите през 2024 г. проучвателни дейности на 11 обекта вече дават значими резултати, включително идентифицирането на нови находища на благородни, редки и стратегически метали.

Най-съществени открития са регистрирани в 4 ключови региона. В Абайска област геолозите са очертали прогнозни ресурси на берилий, итрий и ниобий, докато в Източен Казахстан новооткритите залежи включват значителни количества берилий и волфрам. Карагандинската област се е превърнала в център на редкоземните елементи, като предварителните оценки посочват над 935 хиляди тона лантаноиди, както и наличие на мед, итрий, галий и молибден.

Междувременно Костанайска област се очертава като водещ регион по златодобив, след като прогнозните ресурси на злато достигат 17,5 хиляди тона, придружени от допълнителни запаси на мед.

Паралелно с основните проучвания е приключила и работата по проекта "Прогнозна оценка на гранитоидите в колизионните зони на Източен Казахстан". Според министерството са идентифицирани 3 перспективни района с изключително висок потенциал за ниобий, цирконий и редкоземни метали.

Предварителната оценка изчислява ресурсите на над половин милион тона ниобий, около два милиона тона цирконий и близо един милион тона редкоземни елементи, както и допълнителни залежи на молибден и волфрам.

През 2024 г. в националния регистър за първи път са вписани 5 нови находища - Кок-Жон, Алтин-Шоко, Самомбет, Студенчески и Такър-Калджир. Те добавят към минералната база на страната 98 тона злато, 36 хиляди тона мед, 11 милиона тона манган и над 1,3 милиона тона фосфорити.