Казахстан ускорява държавната си програма за геоложки проучвания и се подготвя да разшири площта на картографираните недра до 2,2 млн. кв. км. Това съобщиха от Министерството на промишлеността и строителството в отговор на запитване от редакцията.

По данни на ведомството приключилите през 2024 г. проучвателни дейности на 11 обекта вече дават значими резултати, включително идентифицирането на нови находища на благородни, редки и стратегически метали.

Най-съществени открития са регистрирани в 4 ключови региона. В Абайска област геолозите са очертали прогнозни ресурси на берилий, итрий и ниобий, докато в Източен Казахстан новооткритите залежи включват значителни количества берилий и волфрам. Карагандинската област се е превърнала в център на редкоземните елементи, като предварителните оценки посочват над 935 хиляди тона лантаноиди, както и наличие на мед, итрий, галий и молибден.

Междувременно Костанайска област се очертава като водещ регион по златодобив, след като прогнозните ресурси на злато достигат 17,5 хиляди тона, придружени от допълнителни запаси на мед.

Турската минна компания Miryildiz Mining ще инвестира $482 милиона в добив и преработка на злато в Казахстан

Очаква се проектът да разкрие около 2000 нови работни места

Паралелно с основните проучвания е приключила и работата по проекта "Прогнозна оценка на гранитоидите в колизионните зони на Източен Казахстан". Според министерството са идентифицирани 3 перспективни района с изключително висок потенциал за ниобий, цирконий и редкоземни метали.

Предварителната оценка изчислява ресурсите на над половин милион тона ниобий, около два милиона тона цирконий и близо един милион тона редкоземни елементи, както и допълнителни залежи на молибден и волфрам.

През 2024 г. в националния регистър за първи път са вписани 5 нови находища - Кок-Жон, Алтин-Шоко, Самомбет, Студенчески и Такър-Калджир. Те добавят към минералната база на страната 98 тона злато, 36 хиляди тона мед, 11 милиона тона манган и над 1,3 милиона тона фосфорити.

Завод на бъдещето: Зелена металургия за €1,3 милиарда ще осигури над 1000 работни места в Казахстан

Въвеждането в експлоатация е планирано за 2029 година