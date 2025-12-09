Словашката програма "Работа вместо помощи" започва да показва осезаеми резултати, съобщава Министерство на труда. За едва 3 месеца близо 900 души са успели да се присъединят към трудовия пазар.

От 1 септември инициативата въвежда нов модел, който комбинира финансови стимули, санкции при отказ от работа и активна подкрепа чрез посредници, за да насърчи трудоспособните получатели на помощи да се върнат към реална заетост. Според данните на ресорното министерство 860 души вече са започнали работа след старта на програмата, което правителството определя като първа потвърдена стъпка към промяна в трудовото поведение.

В същото време държавата разширява капацитета на бюрата по труда, включвайки 38 ромски асистенти в 17 регионални офиса - най-вече в райони с високо присъствие на ромска общност. Тяхната роля е да ограничат комуникационните и социалните бариери, които често възпрепятстват хората в най-уязвимите региони да преминат през процеса по регистрация, кандидатстване и интервюиране.

Това е важна част от методологията на програмата, която разчита не само на санкции, но и на активно посредничество.

Как работи?

Правителството прилага нов режим за около 62 000 трудоспособни граждани, които получават помощи за материална нужда, включително близо 27 000 души извън регистъра на безработните. За тази група важат ясни правила: при първи отказ от предложена работа помощта се прекъсва за 1 месец, а при повторен - за 3 месеца.

Целта е да се ограничи хроничното неучастие на трудоспособни лица в пазара на труда. Според министъра на труда Ерик Томаш мярката вече дава ефект. Мнозина от поканените за попълване на трудов профил са посочили предпочитана заетост, което позволява на службите да насочват предложенията по-точно.

Заедно със санкциите се прилагат и силни финансови стимули за започване на работа. През първите 2 месеца от започване на трудова дейност доходът на лицето не се взема предвид при определяне на размера на помощите. В следващите 2 месеца се игнорират 75% от дохода, а в петия и шестия - 50%. Така на практика получателят разполага с по-висок общ доход и има финансов мотив да се задържи на работното място.

Допълнително, хората, които съчетаят активационна заетост с редовен трудов договор и получават поне минимална заплата, могат да получат двойно по-голяма активационна вноска - втори ключов елемент от мотивационната рамка.

Доста желаещи, но и откази от работодателите

Бюрата по труда вече са изпратили над 13 000 покани за подбор или препоръки към свободни позиции. Въпреки това работодателите са отхвърлили близо 7000 кандидати, често поради ниска производителност или риск от високо текучество. Този дисбаланс доведе до подготовката на новия национален проект "Финансови стимули за заетост 2", който трябва да стартира в началото на 2026 г.

Неговата цел е да разшири обхвата на субсидиите за работодатели не само за регистрираните безработни, но и за получатели на социални помощи, които не фигурират в регистъра. Проектът предвижда адаптиране на ключови дейности като менторирано въвеждане в работа, работа на пробен период и мотивационни бонуси, така че работодателите да бъдат по-склонни да наемат хора, които иначе биха отхвърлили.

Инициативата "Работа вместо помощи" е част от по-широк пакет реформи, който включва пилотни програми в селското стопанство, околната среда и транспорта. Те са насочени към създаване на реални работни позиции за нискоквалифицирани работници - група, която представлява значителен дял от повече от 120 000 души в режим на материална нужда.

От Министерството на труда подчертават, че стратегическият фокус не е върху поддържането на активационни дейности като единствена опция, а върху осигуряването на устойчиви работни места и постепенно връщане на хората на пазара на труда.