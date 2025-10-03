Испанският пазар на труда отбелязва необичаен септемврийски подем - вместо традиционен ръст на безработицата, страната е отчела 31 500 нови работни места и 4 900 по-малко безработни, предава El País. Така броят на заетите достига рекордните 21,7 млн., а безработицата спада до 2,42 млн. души - най-ниското ниво от 2007 г. насам.

Ръстът на заетостта е най-големият за септември в цялата статистическа история от 2001 г., извън пандемичните изкривявания. На годишна база към социалното осигуряване са се присъединили близо половин милион работници повече.

Основният двигател е образованието, където наемането на учители и персонал с началото на учебната година добавя 64 хил. работни места и компенсира загубите в туризма и търговията след края на сезона. Подкрепа оказват още администрацията, земеделието и научно-техническите дейности.

В регионален план Мадрид води с близо 46 хил. нови работни места, докато Балеарите отчитат най-силен спад заради края на лятото.

Министерството на социалното осигуряване отбелязва, че Испания е сред страните в ЕС с най-силен ръст на заетостта след трудовата реформа от 2022 г. - почти 10% над предишните нива, и че делът на временните договори е спаднал наполовина.

Въпреки добрите новини страната остава с най-висока безработица в ЕС - над 10%, срещу средно 5,9% за Съюза. Синдикати и работодатели оцениха напредъка, но предупредиха за структурни проблеми - устойчивата безработица над 2,4 млн. души, затварянето на малки фирми и съкращенията в администрацията.