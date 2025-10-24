Испанският пазар на труда продължава да отчита рекорди. През третото тримесечие на 2025 г. в страната са създадени 118 400 нови работни места, с което общият брой на заетите достига 22,4 милиона души - най-високото ниво в историята, предава RTVE.

Делът на заетостта вече надхвърля 68%, почти с три десети повече спрямо предходното тримесечие, показват данните от проучването на активното население (EPA), публикувани от Националния статистически институт (INE).

В същото време активното население - хората, които работят или активно търсят работа - също се е увеличило и за първи път надхвърля 25 милиона души от началото на статистическите наблюдения.

Въпреки този напредък, безработицата се е повишила леко през летните месеци. Между юли и септември безработните са се увеличили с около 60 100 души, с което общият им брой достига 2,6 милиона. Така равнището на безработица се покачва до 10,45% - почти с две десети повече спрямо второто тримесечие.

Според анализаторите това леко влошаване е свързано с края на летния сезон и с увеличаването на активното население, въпреки че туристическата активност в Испания остана висока и през октомври.

Публикуваните данни затвърждават тенденцията, очертана още през второто тримесечие, когато броят на заетите за първи път премина границата от 22 милиона души.