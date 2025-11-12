Във вторник испанската борса затвори с нов исторически рекорд след като основният индекс IBEX 35 се покачи с 1,27% до 16 388,8 пункта - най-високото ниво в историята на пазара. В рамките на деня индексът достигна дори 16 410 пункта, а от началото на годината ръстът му вече е над 41%, предава RTVE.

Основният двигател на повишението бяха банковите акции, които поскъпнаха средно с 1,6%, и водещите испански компании. Inditex се изкачи с близо 3%, Repsol - с 2,4%, BBVA - с 1,9%, а Santander - с 1,5%. Telefónica и Iberdrola също приключиха с леки повишения. Цената на петрола Brent се покачи с почти 2% до 65,2 долара за барел.

Новият връх на IBEX 35 съвпадна с новината, че Сенатът на САЩ е одобрил пакет от мерки за временно финансиране, с което се слага край на най-дългото правителствено блокиране в американската история, продължило 41 дни.

Положителни резултати отчетоха и останалите водещи европейски пазари - Лондон се покачи с 1,15%, Париж с 1,25%, Франкфурт с 0,53%, а Милано с 1,24%. Доходността на 10-годишните испански държавни облигации спадна леко до 3,165%, а рисковата премия остана почти без промяна - 50,7 базисни пункта. Еврото се засили с 0,32% спрямо долара, достигайки курс от 1,1594.

В Съединените щати Dow Jones също достигна рекордно ниво - над 47 900 пункта, след ръст от повече от 1%. Покачването бе подкрепено от акциите на фармацевтични гиганти като Merck, Amgen и Johnson & Johnson. В същото време Nasdaq отслабна с 0,17% заради разпродажби при технологичните компании, свързани с изкуствения интелект. Nvidia поевтиня с 2,3% след като SoftBank обяви продажба на нейни акции за 5,8 млрд. долара, а CoreWeave изгуби над 14% от стойността си заради проблеми в центровете за данни.

Въпреки колебанията при технологиите, инвеститорите останаха оптимистично настроени, очаквайки окончателно решение на Конгреса за прекратяване на американския бюджетен застой.