Американският Сенат предприе в неделя първата реална стъпка към прекратяване на най-дългото правителствено блокиране в историята на САЩ. След седмици на политически застой и икономически щети, сенаторите одобриха с процедурен вот компромисен законопроект, който ще позволи временно финансиране на федералното правителство до 30 януари.

Reuters отбелязва, че гласуването е минало с 60 на 40 гласа - минималният праг за преодоляване на парламентарната блокада в Сената. Осем демократи застанаха на страната на републиканците, въпреки острите критики на част от партията им, че са "отстъпили пред натиска на Белия дом". Следващата стъпка е одобрение от Камарата на представителите, преди документът да бъде изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп.

Компромисът, изработен след дни на интензивни преговори между сенатори от двете партии и представители на администрацията, предвижда възстановяване на финансирането на федералните агенции и гарантира обратно плащане на заплатите на над 2 млн. държавни служители, включително военни, гранична полиция и диспечери по въздушното движение.

Споразумението спира и започналата програма на Белия дом за съкращаване на федералния апарат поне до края на януари - отстъпка, която синдикатите на държавните служители определиха като своя победа. По данни на правителството над 300 000 служители вече са напуснали администрацията в рамките на усилията на Тръмп за "намаляване на държавата".

Политическата цена обаче остава висока. Сделката включва обещание, но не и гаранция за отделно гласуване през декември за удължаване на субсидиите по Закона за достъпно здравеопазване (Affordable Care Act), които помагат на милиони американци с по-ниски доходи да плащат здравни застраховки. Демократите настояваха това да стане още сега, но президентът отхвърли възможността за незабавно продължаване на мярката.

"Изглежда сме много близо до края на блокирането", заяви Тръмп пред журналисти в неделя - 40-ия ден от бюджетната сага, която парализира редица обществени услуги и забави плащанията по програмата за хранителна помощ (SNAP), засягаща над 40 милиона американци.

Financial Times отбелязва, че шътдаунът, започнал на 1 октомври заради липсата на съгласие върху бюджета за новата финансова година, вече оказваше видим натиск върху икономиката. Полетите в страната бяха намалени от Федералната авиационна администрация, а икономически съветници на Белия дом предупредиха, че растежът може да стане отрицателен през четвъртото тримесечие, ако блокирането продължи.

Въпреки недоволството в редиците на Демократическата партия, особено срещу лидера ѝ в Сената Чък Шумър, мнозина анализатори смятат, че компромисът е единственият път към възстановяване на работата на държавата и избягване на по-дълбока икономическа криза.

Ако законопроектът бъде окончателно одобрен тази седмица, правителството ще бъде финансирано поне до края на януари - временно облекчение за милионите засегнати, но без гаранция, че бюджетната сага няма да се повтори в началото на 2026 г.