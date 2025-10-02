Американската федерална администрация влезе в режим на блокаж в сряда, предизвиквайки вълна от коментари на световните пазари, докато инвеститорите се опитват да преценят потенциалното въздействие върху глобалната икономика.

Макар затварянето на правителствените служби обикновено да има ограничен ефект върху капиталовите пазари, този път таймингът е критичен, посочват световните агенции.

Забавяне на ключови данни

Първото осезаемо последствие е отлагането на публикуването на данните за заетостта в САЩ, които трябваше да бъдат обявени в петък. Това замъглява перспективата пред Федералния резерв само седмици преди следващата му среща.

Президентът Доналд Тръмп освен това заяви, че възнамерява да използва блокажа за масови съкращения в публичния сектор.

При липса на ясен път към споразумение между управляващи и опозиция за тавана на дълга остава неизвестно колко дълго ще продължи задънената улица. През първия мандат на Трамп частично затваряне на федералната администрация продължи рекордно дълго време - най-дългото в историята на страната.

Реакция на пазарите

Рисковите активи в САЩ демонстрираха нестабилност в сряда. Златото, традиционно убежище при икономически или геополитически турбуленции, достигна своя 39-и рекорд за годината. Европейските акции се повишиха в късната сутрешна търговия след безцветно отваряне, докато доходността на 10-годишните американски облигации спадна с 4 базисни пункта след неочаквано понижение на частните заплати.

Според Люк Бартоломю, заместник главен икономист в Aberdeen, блокажът засилва притесненията относно институционалната достоверност, фискалната позиция и "дисфункцията" на САЩ. "Впечатлен съм колко политически капитал администрацията на Трамп е готова да похарчи за реформиране, ако мога така да го определя, на Федералния резерв", коментира той пред CNBC.

И добави: "Фед е основополагащата институция за световните капиталови пазари. Затова дългосрочната премия е под натиск и очаквам тази тема да продължи."

Джо Брузуелас, главен икономист в RSM U.S., посочи, че най-значимото въздействие за пазарите може да бъде допълнителният натиск върху долара или влиянието върху октомврийското решение на Фед за лихвите. Обикновено правителствените блокажи в САЩ водят до умерено спекулативно поведение на глобалните инвеститори около лихвите и валутите.

"За да има по-голямо въздействие върху световните пазари, затварянето на американското правителство трябва да се продължи през целия месец, приближавайки рекорда от 2018-2019 г.", обясни той.

Масовите уволнения на федерални служители вероятно ще доведат до допълнително обезценяване на долара, с капиталови потоци към еврото и йената.

Вторични трусове от другата страна на Атлантика

Продължителният shutdown ще има пряко отражение и върху европейската икономика. Брузуелас предупреди, че обширните съкращения в САЩ ще намалят покупателната способност на американските потребители, което директно ще се отрази на търсенето на европейски стоки.

"Търсенето на европейски износ като автомобили ще спадне значително, което ще увеличи натиска върху германската промишленост", посочи той.

За България, чиято икономика е тясно свързана с германската индустрия и автомобилния сектор, това означава потенциално забавяне на поръчките и инвестициите от ключов търговски партньор.

Отслабването на долара ще направи европейския износ по-скъп за американските купувачи, допълнително затруднявайки конкурентоспособността на компаниите, работещи с американския пазар. Паралелно с това, несигурността около американската икономика може да намали инвеститорския апетит към риск в целия регион.

Въпреки това, анализатори от UBS смятат, че инвеститорите не трябва да се поддават на страховете и да се съсредоточат върху други движещи фактори като продължаващото намаляване на лихвите от Фед и силните корпоративни печалби.