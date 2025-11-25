Съединените щати поискаха Европейският съюз да направи регулирането на технологичния сектор "по-балансирано", в замяна на намаляване на митата върху вноса на стомана и алуминий в САЩ, съобщи Reuters.

На среща в Брюксел министрите от ЕС призоваха министъра на търговията на САЩ Хауърд Лутник и търговския представител Джеймисън Гриър, да приложат търговското си споразумение от юли, което включва намаляване на митата върху вноса в САЩ на стоманата от ЕС и премахването им за (някои) стоки от ЕС, като вино и спиртни напитки.

Но Лутник каза, че 27-членният ЕС първо трябва да преосмисли правилата си за технологичния сектор, за да ги направи по-балансирани.

"След като установят рамка, с която сме доволни и я разбираме, разрешат тези нерешени стари случаи, тогава мисля, че можем да се заемем със стоманата и алуминия", каза Лутник, цитиран от Reuters.

Възможност за инвестиции от един трилион долара в ЕС?

Лутник не уточни към какви промени се стремят Съединените щати, но каза, че балансираните правила биха могли да привлекат инвестиции на стойност от един трилион долара в ЕС.

Администрацията на Тръмп последователно критикува правилата на ЕС, които ограничават властта на технологичните гиганти и изискват от големите онлайн платформи да се справят с вредното съдържание, заявявайки, че те несправедливо са насочени към американски технологични компании.

Европейската комисия многократно е заявявала, че е суверенно право на ЕС да регулира и е посочвала действия срещу фирми извън САЩ.

Европейският комисар по търговията Марош Шефчович заяви от своя страна, че правилата на ЕС за технологичния сектор не са дискриминационни.

"Те не са насочени към американски компании, но знаем, че това е един от въпросите, които САЩ искат да обсъдят. Готови сме да отговорим на въпроса, както САЩ са готови да отговорят на нашите запитвания", каза той.

Съгласно споразумението от края на юли, Съединените щати въведоха 15% мита върху повечето стоки от ЕС, докато Европейският съюз се съгласи да премахне много от митата си върху вноса от САЩ.

Предвид необходимостта от одобрение от Европейския парламент и правителствата на страните от ЕС, това може да се случи едва през март или април, което според дипломати от ЕС е раздразнило Вашингтон.

Междувременно ЕС посочи договорени точки, по които иска да види напредък, като сред тях са стоманата и алуминият.

Съединените щати са въвели 50% мито върху металите и от средата на август го прилагат към съдържанието на метал в 407 продукта, като мотоциклети и хладилници. Още такива продукти може да бъдат добавени следващия месец.

Опасенията на ЕС

Дипломати от ЕС коментират, че подобни действия на САЩ, заедно с перспективата за нови мита върху камиони, критични минерали, самолети и вятърни турбини, заплашват да обезсмислят юлското споразумение.

Блокът иска и по-широка гама от продукти, обхванати само от ниски мита (или без такива). Този пожелателен списъкът включва: вино и спиртни напитки, маслини, тестени изделия, медицински изделия и биотехнологии.

ЕС е готов да обсъди със САЩ и области на евентуално регулаторно сътрудничество, покупките на американски енергоносители от блока, (които достигнаха 200 милиарда долара тази година), както и съвместните усилия за икономическа сигурност, особено в отговор на ограниченията на Китай за износ на редкоземни елементи и чипове.