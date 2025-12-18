Европейският съюз е изправен пред ново напрежение на пазара на алуминий, след като South32 потвърди, че топилнята Mozal в Мозамбик ще бъде поставена под режим "грижи и поддръжка" от средата на март. Решението идва след провалени преговори за ново дългосрочно споразумение за електроснабдяване, което е ключов фактор за рентабилността на енергоемкото производство на алуминий.

Благодарение на капацитета си от 560 000 тона годишно, Mozal има съществено значение за европейските доставки. Данни на Trade Data Monitor показват, че през първите 10 месеца на 2025 г. заводът е изнесъл почти 430 000 тона за ЕС.

Това представлява почти 1/5 от целия внос на първичен алуминий в блока. Именно затова затварянето му се превръща не просто в локален проблем, а във фактор с потенциал да промени баланса на европейския и глобалния пазар.

Според анализатори ефектът ще се усети още през следващата година. "Очакваме глобален дефицит от около 600 000 тона", коментира анализаторът на ING Ева Мантей. По-ранните оценки на банката сочеха недостиг от около 200 000 тона, което показва колко рязко се влошава картината след отпадането на Mozal.

Какво е решението?

При годишно търсене от около 9 млн. тона в Европа, подобен дефицит трудно може да бъде компенсиран бързо. Вероятният сценарий е Европа да увеличи вноса от Канада и Близкия изток. Рисковете при тях обаче са свързани с по-дълги вериги на доставки и по-високи крайни цени за индустрията.

Допълнителен натиск идва и от други събития. Производството в топилния завод на Century Aluminum в Исландия беше временно намалено с около 2/3 заради електрическа повреда. Исландия е вторият по големина доставчик на алуминий за ЕС през тази година, което прави ситуацията още по-чувствителна.

Пазарът вече реагира

В контекста на случващото се, цената на тримесечния алуминий на Лондонската метална борса се повиши с 0,5% до около $2880 за тон.

Регулаторната среда също играе роля. От януари ЕС въвежда механизма за въглеродно регулиране на границите (CBAM), който оскъпява вноса на алуминий с по-висок въглероден отпечатък. Паралелно с това ограниченията върху метала от Русия допълнително свиват наличните обеми, макар и в по-малък мащаб.

Според анализ на CRU, пълното затваряне на Mozal може да превърне очаквания за 2026 г. излишък от около 200 000 тона в реален дефицит. "Ключови износители от Близкия изток и Персийския залив вероятно ще насочат повече доставки към Европа, привлечени от високите премии", коментира Рос Страчан, ръководител на отдела за алуминиеви суровини в компанията.