Платформата Sifted, подкрепена от Financial Times, публикува тазгодишното издание на класацията Sifted 250 - подбрана селекция на 250-те най-бързо растящи стартъпи в Европа. Подреждането се базира на ръста на приходите за последните три финансови години.

Общите приходи на включените компании възлизат на над 9,3 млрд. евро, а средният двугодишен комбиниран темп на растеж (CAGR) достига 226%. Стартиращите предприятия, които обединяват почти 25 000 служители, се превръщат във важен двигател на европейската икономика.

Тазгодишното издание показва все по-зряла технологична екосистема в Европа - 57 компании вече са на печалба (при 37 година по-рано), а 18 от тях реализират годишни приходи над 100 млн. долара. Средният оборот също расте с 48% на годишна база, достигайки 25,3 млн. евро.

Финтехът оглавява класацията

Финансовите технологии са водещият сектор в класацията за 2025 г., като 31% от всички компании в списъка са финтех стартъпи. Следват B2B SaaS решенията и проектите в областта на климата. Най-силно представен остава сегментът на дигиталните банки, но именно иншуртехът бележи най-голям напредък спрямо 2024 г.

Данните от Sifted 250 показват, че финтех секторът остава най-динамичният двигател на европейската технологична сцена. Освен впечатляващите ръстове, все повече компании влизат във фаза на устойчив растеж и печалба - знак, че финтех екосистемата на континента навлиза в нов етап на зрялост.

Sifted отделя специално внимание на топ 10 финтех компании, които постигат най-висок растеж на приходите.

1. Finmid (Германия) - ръст 582,9%

Берлинският стартъп предоставя инфраструктура за "вградено" кредитиране, която позволява на онлайн платформи и търговски сайтове да предлагат финансови услуги на своите клиенти. Finmid оперира в 30 европейски пазара и обслужва над 32 млн. малки и средни предприятия, като чрез партньори като Wolt, Glovo и Bolt е осигурил над 4 млрд. евро капитал.

2. Narvi Payments (Финландия) - ръст 570,8%

Регулиран доставчик на електронни пари, който разработва собствено ядро за виртуално банкиране и предлага IBAN акаунти и международни преводи по SEPA и SWIFT. Компанията залага на изцяло дигитален процес на регистрация и прозрачни цени, като обслужва между 1000 и 2000 корпоративни клиенти в Северна и Източна Европа.

3. Roundtable (Франция) - ръст 516,4%

Платформа за колективни инвестиции в частни активи, която свързва 25 хил. инвеститори от над 100 държави. Roundtable опростява процеса по създаване на микрофондове и вече управлява активи за над 1 млрд. евро чрез 450 инвестиционни клуба.

4. Monument Bank (Великобритания) - ръст 494,3%

Британска дигитална банка, насочена към по-заможни клиенти, която предлага високодоходни депозити и инструменти за управление на богатство. Банката вече има 6 млрд. паунда депозити, 86 хил. клиенти и очаква първа печалба през 2026 г.

5. Anyday (Дания) - ръст 444,2%

Датската платформа за "купи сега, плати по-късно" (BNPL) привлича над 200 хил. потребители и 3000 търговци, като предлага гъвкави безлихвени плащания.

6. Opti (Швеция) - ръст 443,6%

Автоматизирана услуга за спестявания и инвестиции, която използва научен подход за изграждане на индивидуални портфейли. Opti има над 100 хил. клиенти и над 600 хил. изтегляния на приложението си.

7. Indo (Исландия) - ръст 431,3%

Необанка с акцент върху прозрачността и устойчивостта, която само за шест месеца е открила 32 хил. клиентски сметки след старта си в началото на 2023 г.

8. Flagright (Великобритания) - ръст 347,2%

Регтех платформа, използваща изкуствен интелект за откриване на подозрителни транзакции и борба с финансови престъпления. Компанията твърди, че намалява фалшивите сигнали с 93% и разходите по съответствие с 80%, като оперира в над 30 държави.

9. Abound (Великобритания) - ръст 331,5%

Финтех компания, която отпуска гъвкави заеми между 1000 и 20 хил. паунда чрез анализ на банкови данни в реално време. За пет години Abound е отпуснала кредити за над 1 млрд. паунда и е привлякла финансиране от Deutsche Bank на стойност 250 млн. паунда.

10. Chift (Белгия) - ръст 311,8%

Платформа, която улеснява интеграцията между над 90 финансови и бизнес системи чрез единен API. Така клиентите могат бързо да свързват счетоводни, CRM, e-commerce и платежни решения без допълнителна поддръжка.