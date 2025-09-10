В момент, когато индексите в САЩ отново чупят рекорди, основният проблем за инвеститорите не е самият възход, а цената, на която този възход се случва. S&P 500 се търгува далеч над своите исторически средни оценки, а концентрацията в няколко мегакап компании прави портфейла на американския инвеститор едновременно зависим и уязвим.

В същото време извън САЩ картината е различна. Компаниите от развитите икономики, включени в индекса MSCI EAFE, се търгуват на значително по-ниски съотношения цена/печалба, далеч по-близки до своите десетгодишни исторически средни стойности. Това не е просто статистическа подробност, а инвестиционна възможност. Европейски, азиатски и австралийски компании предлагат комбинация от по-ниски оценки и очакван висок ръст на приходите, което ги превръща в естествена алтернатива на скъпия американски пазар.

Исторически разликата в оценките между САЩ и останалия развит свят винаги е съществувала, но днес тя е още по-изострена. Докато SPDR S&P 500 ETF се търгува при 22.19 forward P/E, срещу десетгодишна средна от 18.49, то iShares MSCI EAFE ETF стои на 15.01 forward P/E, при средна 14.29. Това е надценяване от 120% спрямо средното за САЩ срещу само 105% извън тях. Казано по-просто - в Европа и Азия все още можеш да намериш компании със стабилни баланси и перспективен растеж, които не струват по 25-30 пъти бъдещите си печалби.

По-долу е селекция от 20 компании от индекса MSCI EAFE, които комбинират ниски оценки и висок очакван ръст на приходите до 2027 година. Това не е просто списък от имена, а сигнал, че алтернативи на скъпите американски гиганти съществуват и заслужават внимание.

Компания Тикер Очакван CAGR на приходите (2025-2027) Forward P/E Държава Потенциал нагоре (12м) Buy рейтинг Aegon Ltd. AGN 39.6% 7.7 Нидерландия 5% 67% Elia Group SA/NV ELI 19.5% 16.6 Белгия 18% 77% Erste Group Bank AG EBS 17.4% 9.6 Австрия 3% 86% InPost S.A. INPST 17.3% 12.6 Люксембург 60% 100% Prosus N.V. Class N PRX 16.4% 15.2 Нидерландия 10% 71% Genmab A/S GMAB 14.8% 14.9 Дания 15% 70% Yangzijiang Shipbuilding BS6 14.5% 7.9 Китай 6% 90% Daiichi Sankyo Co. 4568 12.6% 19.6 Япония 50% 100% Santos Ltd. STO 12.4% 13.1 Австралия 8% 67% Swedish Orphan Biovitrum SOBI 12.4% 16.2 Швеция 23% 80% CVC Capital Partners CVC 10.7% 16.6 Великобритания 28% 71% Zalando SE ZAL1 10.5% 15.8 Германия 40% 75% Infineon Technologies IFXA 10.0% 17.4 Германия 33% 93% Renesas Electronics 6723 9.3% 11.5 Япония 46% 79% National Grid PLC NG 9.2% 12.6 Великобритания 16% 75% Mowi ASA MOWI 9.0% 13.5 Норвегия 7% 73% AIA Group Ltd. 1299 8.7% 13.7 Хонконг 23% 100% Adidas AG ADS1 8.7% 18.0 Германия 34% 77% Techtronic Industries 669 8.6% 16.4 Китай 20% 94% Barratt Redrow PLC BTRW 8.4% 11.2 Великобритания 40% 95%

Тази таблица показва една различна реалност. Докато в САЩ инвеститорите плащат премия за технологичните гиганти, извън тях има компании със значително по-ниски оценки и същевременно с двуцифрен очакван ръст на приходите. Интересното е, че тук присъстват както банки и инфраструктурни оператори, така и биотехнологични фирми, компании за електроника и дори корабостроители. Това подчертава важна точка - възможностите извън САЩ са далеч по-диверсифицирани секторно и географски.

Да вземем примера с InPost от Люксембург, която има потенциал за 60% поскъпване според консенсуса и 100% buy рейтинг от анализаторите. Компанията е част от бързо растящия сектор на логистиката и електронната търговия, като предлага бизнес модел, който се възползва от експанзията на онлайн пазаруването в Европа. Или пък Daiichi Sankyo от Япония - фармацевтичен гигант с прогнозен ръст на приходите от над 12% и 50% потенциал нагоре, подкрепен от нови разработки и силно присъствие на азиатските пазари.

Интересен е и секторът на полупроводниците - Infineon от Германия и Renesas от Япония. В свят, където чиповете се превърнаха в стратегически ресурс, тези компании се възползват от търсенето за електромобили, индустриална автоматизация и изкуствен интелект. И двете имат сериозен двуцифрен потенциал според анализаторите, а оценките им остават значително по-ниски спрямо Nvidia или AMD в САЩ.

Трябва да обърнем внимание и на компании като National Grid във Великобритания и Elia Group в Белгия - инфраструктурни играчи, които осигуряват стабилност и дългосрочен растеж, особено в контекста на прехода към зелена енергия. Те може да не предлагат екстремен потенциал нагоре, но дават стабилност и дивиденти, които балансират по-рисковите позиции в портфейла.

За европейските инвеститори изводът е ясен - докато американският пазар изглежда прегрят и зависим от шепа технологични имена, извън него има десетки компании, които съчетават по-ниски оценки и по-висок потенциал. Това не означава, че инвеститорът трябва да изостави САЩ, но означава, че глобалната диверсификация е не само желателна, но и необходима. Погледът извън Ню Йорк и Силициевата долина може да отвори врата към компании, които в следващите години ще диктуват растежа в сектори като фармацевтика, чипове, логистика и инфраструктура.

В свят на рекордни оценки и концентриран риск, алтернативите стават все по-ценни. Списъкът от двадесет компании показва, че те не само съществуват, но и предлагат убедителен микс от ръст, стойност и диверсификация. Инвеститорите, които са готови да излязат от зоната на комфорт и да погледнат извън САЩ, могат да изградят по-устойчиви и по-доходни портфейли в дългосрочен план.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.