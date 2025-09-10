В момент, когато индексите в САЩ отново чупят рекорди, основният проблем за инвеститорите не е самият възход, а цената, на която този възход се случва. S&P 500 се търгува далеч над своите исторически средни оценки, а концентрацията в няколко мегакап компании прави портфейла на американския инвеститор едновременно зависим и уязвим.
В същото време извън САЩ картината е различна. Компаниите от развитите икономики, включени в индекса MSCI EAFE, се търгуват на значително по-ниски съотношения цена/печалба, далеч по-близки до своите десетгодишни исторически средни стойности. Това не е просто статистическа подробност, а инвестиционна възможност. Европейски, азиатски и австралийски компании предлагат комбинация от по-ниски оценки и очакван висок ръст на приходите, което ги превръща в естествена алтернатива на скъпия американски пазар.
Източник: iStock
Исторически разликата в оценките между САЩ и останалия развит свят винаги е съществувала, но днес тя е още по-изострена. Докато SPDR S&P 500 ETF се търгува при 22.19 forward P/E, срещу десетгодишна средна от 18.49, то iShares MSCI EAFE ETF стои на 15.01 forward P/E, при средна 14.29. Това е надценяване от 120% спрямо средното за САЩ срещу само 105% извън тях. Казано по-просто - в Европа и Азия все още можеш да намериш компании със стабилни баланси и перспективен растеж, които не струват по 25-30 пъти бъдещите си печалби.
Как да инвестирате в среда на очаквана корекция или спад на пазарите?
Дори S&P 500 не е имунизиран срещу спадове
По-долу е селекция от 20 компании от индекса MSCI EAFE, които комбинират ниски оценки и висок очакван ръст на приходите до 2027 година. Това не е просто списък от имена, а сигнал, че алтернативи на скъпите американски гиганти съществуват и заслужават внимание.
|
Компания
|
Тикер
|
Очакван CAGR на приходите (2025-2027)
|
Forward P/E
|
Държава
|
Потенциал нагоре (12м)
|
Buy рейтинг
|
Aegon Ltd.
|
AGN
|
39.6%
|
7.7
|
Нидерландия
|
5%
|
67%
|
Elia Group SA/NV
|
ELI
|
19.5%
|
16.6
|
Белгия
|
18%
|
77%
|
Erste Group Bank AG
|
EBS
|
17.4%
|
9.6
|
Австрия
|
3%
|
86%
|
InPost S.A.
|
INPST
|
17.3%
|
12.6
|
Люксембург
|
60%
|
100%
|
Prosus N.V. Class N
|
PRX
|
16.4%
|
15.2
|
Нидерландия
|
10%
|
71%
|
Genmab A/S
|
GMAB
|
14.8%
|
14.9
|
Дания
|
15%
|
70%
|
Yangzijiang Shipbuilding
|
BS6
|
14.5%
|
7.9
|
Китай
|
6%
|
90%
|
Daiichi Sankyo Co.
|
4568
|
12.6%
|
19.6
|
Япония
|
50%
|
100%
|
Santos Ltd.
|
STO
|
12.4%
|
13.1
|
Австралия
|
8%
|
67%
|
Swedish Orphan Biovitrum
|
SOBI
|
12.4%
|
16.2
|
Швеция
|
23%
|
80%
|
CVC Capital Partners
|
CVC
|
10.7%
|
16.6
|
Великобритания
|
28%
|
71%
|
Zalando SE
|
ZAL1
|
10.5%
|
15.8
|
Германия
|
40%
|
75%
|
Infineon Technologies
|
IFXA
|
10.0%
|
17.4
|
Германия
|
33%
|
93%
|
Renesas Electronics
|
6723
|
9.3%
|
11.5
|
Япония
|
46%
|
79%
|
National Grid PLC
|
NG
|
9.2%
|
12.6
|
Великобритания
|
16%
|
75%
|
Mowi ASA
|
MOWI
|
9.0%
|
13.5
|
Норвегия
|
7%
|
73%
|
AIA Group Ltd.
|
1299
|
8.7%
|
13.7
|
Хонконг
|
23%
|
100%
|
Adidas AG
|
ADS1
|
8.7%
|
18.0
|
Германия
|
34%
|
77%
|
Techtronic Industries
|
669
|
8.6%
|
16.4
|
Китай
|
20%
|
94%
|
Barratt Redrow PLC
|
BTRW
|
8.4%
|
11.2
|
Великобритания
|
40%
|
95%
Тази таблица показва една различна реалност. Докато в САЩ инвеститорите плащат премия за технологичните гиганти, извън тях има компании със значително по-ниски оценки и същевременно с двуцифрен очакван ръст на приходите. Интересното е, че тук присъстват както банки и инфраструктурни оператори, така и биотехнологични фирми, компании за електроника и дори корабостроители. Това подчертава важна точка - възможностите извън САЩ са далеч по-диверсифицирани секторно и географски.
Да вземем примера с InPost от Люксембург, която има потенциал за 60% поскъпване според консенсуса и 100% buy рейтинг от анализаторите. Компанията е част от бързо растящия сектор на логистиката и електронната търговия, като предлага бизнес модел, който се възползва от експанзията на онлайн пазаруването в Европа. Или пък Daiichi Sankyo от Япония - фармацевтичен гигант с прогнозен ръст на приходите от над 12% и 50% потенциал нагоре, подкрепен от нови разработки и силно присъствие на азиатските пазари.
Интересен е и секторът на полупроводниците - Infineon от Германия и Renesas от Япония. В свят, където чиповете се превърнаха в стратегически ресурс, тези компании се възползват от търсенето за електромобили, индустриална автоматизация и изкуствен интелект. И двете имат сериозен двуцифрен потенциал според анализаторите, а оценките им остават значително по-ниски спрямо Nvidia или AMD в САЩ.
Трябва да обърнем внимание и на компании като National Grid във Великобритания и Elia Group в Белгия - инфраструктурни играчи, които осигуряват стабилност и дългосрочен растеж, особено в контекста на прехода към зелена енергия. Те може да не предлагат екстремен потенциал нагоре, но дават стабилност и дивиденти, които балансират по-рисковите позиции в портфейла.
Ето защо повечето инвеститори се провалят на пазара
Всички гледат стратегията и забравят за психологията
За европейските инвеститори изводът е ясен - докато американският пазар изглежда прегрят и зависим от шепа технологични имена, извън него има десетки компании, които съчетават по-ниски оценки и по-висок потенциал. Това не означава, че инвеститорът трябва да изостави САЩ, но означава, че глобалната диверсификация е не само желателна, но и необходима. Погледът извън Ню Йорк и Силициевата долина може да отвори врата към компании, които в следващите години ще диктуват растежа в сектори като фармацевтика, чипове, логистика и инфраструктура.
В свят на рекордни оценки и концентриран риск, алтернативите стават все по-ценни. Списъкът от двадесет компании показва, че те не само съществуват, но и предлагат убедителен микс от ръст, стойност и диверсификация. Инвеститорите, които са готови да излязат от зоната на комфорт и да погледнат извън САЩ, могат да изградят по-устойчиви и по-доходни портфейли в дългосрочен план.
Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.