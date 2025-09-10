В момент, когато индексите в САЩ отново чупят рекорди, основният проблем за инвеститорите не е самият възход, а цената, на която този възход се случва. S&P 500 се търгува далеч над своите исторически средни оценки, а концентрацията в няколко мегакап компании прави портфейла на американския инвеститор едновременно зависим и уязвим.

В същото време извън САЩ картината е различна. Компаниите от развитите икономики, включени в индекса MSCI EAFE, се търгуват на значително по-ниски съотношения цена/печалба, далеч по-близки до своите десетгодишни исторически средни стойности. Това не е просто статистическа подробност, а инвестиционна възможност. Европейски, азиатски и австралийски компании предлагат комбинация от по-ниски оценки и очакван висок ръст на приходите, което ги превръща в естествена алтернатива на скъпия американски пазар.

Снимка 713544

Източник: iStock

Исторически разликата в оценките между САЩ и останалия развит свят винаги е съществувала, но днес тя е още по-изострена. Докато SPDR S&P 500 ETF се търгува при 22.19 forward P/E, срещу десетгодишна средна от 18.49, то iShares MSCI EAFE ETF стои на 15.01 forward P/E, при средна 14.29. Това е надценяване от 120% спрямо средното за САЩ срещу само 105% извън тях. Казано по-просто - в Европа и Азия все още можеш да намериш компании със стабилни баланси и перспективен растеж, които не струват по 25-30 пъти бъдещите си печалби.

Дори S&P 500 не е имунизиран срещу спадове

По-долу е селекция от 20 компании от индекса MSCI EAFE, които комбинират ниски оценки и висок очакван ръст на приходите до 2027 година. Това не е просто списък от имена, а сигнал, че алтернативи на скъпите американски гиганти съществуват и заслужават внимание.

Компания

Тикер

Очакван CAGR на приходите (2025-2027)

Forward P/E

Държава

Потенциал нагоре (12м)

Buy рейтинг

Aegon Ltd.

AGN

39.6%

7.7

Нидерландия

5%

67%

Elia Group SA/NV

ELI

19.5%

16.6

Белгия

18%

77%

Erste Group Bank AG

EBS

17.4%

9.6

Австрия

3%

86%

InPost S.A.

INPST

17.3%

12.6

Люксембург

60%

100%

Prosus N.V. Class N

PRX

16.4%

15.2

Нидерландия

10%

71%

Genmab A/S

GMAB

14.8%

14.9

Дания

15%

70%

Yangzijiang Shipbuilding

BS6

14.5%

7.9

Китай

6%

90%

Daiichi Sankyo Co.

4568

12.6%

19.6

Япония

50%

100%

Santos Ltd.

STO

12.4%

13.1

Австралия

8%

67%

Swedish Orphan Biovitrum

SOBI

12.4%

16.2

Швеция

23%

80%

CVC Capital Partners

CVC

10.7%

16.6

Великобритания

28%

71%

Zalando SE

ZAL1

10.5%

15.8

Германия

40%

75%

Infineon Technologies

IFXA

10.0%

17.4

Германия

33%

93%

Renesas Electronics

6723

9.3%

11.5

Япония

46%

79%

National Grid PLC

NG

9.2%

12.6

Великобритания

16%

75%

Mowi ASA

MOWI

9.0%

13.5

Норвегия

7%

73%

AIA Group Ltd.

1299

8.7%

13.7

Хонконг

23%

100%

Adidas AG

ADS1

8.7%

18.0

Германия

34%

77%

Techtronic Industries

669

8.6%

16.4

Китай

20%

94%

Barratt Redrow PLC

BTRW

8.4%

11.2

Великобритания

40%

95%

Тази таблица показва една различна реалност. Докато в САЩ инвеститорите плащат премия за технологичните гиганти, извън тях има компании със значително по-ниски оценки и същевременно с двуцифрен очакван ръст на приходите. Интересното е, че тук присъстват както банки и инфраструктурни оператори, така и биотехнологични фирми, компании за електроника и дори корабостроители. Това подчертава важна точка - възможностите извън САЩ са далеч по-диверсифицирани секторно и географски.

Да вземем примера с InPost от Люксембург, която има потенциал за 60% поскъпване според консенсуса и 100% buy рейтинг от анализаторите. Компанията е част от бързо растящия сектор на логистиката и електронната търговия, като предлага бизнес модел, който се възползва от експанзията на онлайн пазаруването в Европа. Или пък Daiichi Sankyo от Япония - фармацевтичен гигант с прогнозен ръст на приходите от над 12% и 50% потенциал нагоре, подкрепен от нови разработки и силно присъствие на азиатските пазари.

Интересен е и секторът на полупроводниците - Infineon от Германия и Renesas от Япония. В свят, където чиповете се превърнаха в стратегически ресурс, тези компании се възползват от търсенето за електромобили, индустриална автоматизация и изкуствен интелект. И двете имат сериозен двуцифрен потенциал според анализаторите, а оценките им остават значително по-ниски спрямо Nvidia или AMD в САЩ.

Трябва да обърнем внимание и на компании като National Grid във Великобритания и Elia Group в Белгия - инфраструктурни играчи, които осигуряват стабилност и дългосрочен растеж, особено в контекста на прехода към зелена енергия. Те може да не предлагат екстремен потенциал нагоре, но дават стабилност и дивиденти, които балансират по-рисковите позиции в портфейла.

За европейските инвеститори изводът е ясен - докато американският пазар изглежда прегрят и зависим от шепа технологични имена, извън него има десетки компании, които съчетават по-ниски оценки и по-висок потенциал. Това не означава, че инвеститорът трябва да изостави САЩ, но означава, че глобалната диверсификация е не само желателна, но и необходима. Погледът извън Ню Йорк и Силициевата долина може да отвори врата към компании, които в следващите години ще диктуват растежа в сектори като фармацевтика, чипове, логистика и инфраструктура.

В свят на рекордни оценки и концентриран риск, алтернативите стават все по-ценни. Списъкът от двадесет компании показва, че те не само съществуват, но и предлагат убедителен микс от ръст, стойност и диверсификация. Инвеститорите, които са готови да излязат от зоната на комфорт и да погледнат извън САЩ, могат да изградят по-устойчиви и по-доходни портфейли в дългосрочен план.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.