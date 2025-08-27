Малките компании дълго време бяха пренебрегвани от инвеститорите - в сянката на "великолепната седморка" и техния безкраен AI-наратив. Но миналата седмица нещо се промени. Russell 2000 - индексът, който следи представянето на малките американски компании, изригна с ръст от 4% за един ден.

На пръв поглед може да изглежда просто като технически пробив, но в действителност този ход носи далеч по-дълбоко значение за бъдещето на пазарите.

Защо е важно? От години малките компании се движеха в тесен диапазон, неспособни да избягат от стагнацията, докато капиталът се насочваше масово към големите технологични акции. Те бяха като "замръзналите" части на пазара - игнорирани, недофинансирани, с по-високи лихвени разходи, които ги задушаваха.

Но когато Джером Пауъл даде ясен сигнал, че Федералният резерв може да започне цикъл на понижаване на лихвите още през септември, балансът се промени. Високите лихви са нож с две остриета, но за компаниите с по-големи задължения и плаващи кредити - каквито са повечето малки фирми, те бяха почти смъртоносни.

Перспективата за облекчаване на финансовите условия буквално върна вярата в сектора.

Историята е красноречива. В подобни моменти, когато Фед сменя курса и започва да намалява лихвите, малките компании обикновено изпреварват пазара. Причината е проста - те са по-циклични и по-чувствителни към икономическата активност. Когато парите поевтинеят, кредитите стават достъпни, а потреблението се ускорява, именно тези компании усещат първи положителния ефект.

И това е видимо и днес - докато S&P 500 стои само 0.3% нагоре за седмицата, Russell 2000 скочи с близо 4%, а индексът на най-малките компании - MicroCap, дори още повече.

Фундаментите също се подобряват. Анализатори като Кийт Лърнър от Truist Wealth вече отбелязват, че не става дума само за технически пробив, а за "качествена промяна" - ръстът в малките компании е подплатен с повишаващи се печалби. Това е решаващо, защото преди месеци инвеститорите бяха скептични дали тези дружества могат да изкарат достатъчно в среда на високи лихви и нестабилно търсене.

Сега обаче отчетите показват стабилизация, а в някои сектори - и ръст.

Да вземем за пример енергийно-интензивните и капиталово натоварени индустрии. Те пострадаха особено тежко през последните две години заради високата цена на капитала. Но "One Big Beautiful Bill", както вече се нарича в САЩ, слага акцент върху данъчни облекчения и възможности за приспадане на лихви, което създава по-благоприятна среда именно за малките фирми.

Ако добавим и очакванията за икономическо "презареждане" през 2026 г., описани от Нанси Лазър от Piper Sandler - с потенциален растеж от 3%, перспективата изглежда още по-добра.

Истинската магия на малките компании обаче е в техния мултипликатор. Докато S&P 500 се търгува на около 20 пъти печалбата, Russell 2000 стои на едва 16,3 пъти. Ако индексът се изстреля към върховете си от януари 2021 г. - когато оценките стигнаха 20 пъти - това означава потенциал за двуцифрен допълнителен ръст. С други думи, тук има място за догонване, което пазарът тепърва започва да осъзнава.

Разбира се, рискове има. Малките компании са по-волатилни и често страдат първи при забавяне на икономиката. Ако Фед реши да не понижи лихвите или ако инфлацията се окаже по-упорита, сценарият може да се обърне бързо. Но в момента балансът на риска изглежда в тяхна полза.

Пазарът иска ротация - след като AI еуфорията се изчерпа, а "великолепната седморка" започна да губи пара, инвеститорите търсят нови двигатели. Малките компании изглеждат като естествения кандидат.

Това има и психологически аспект. Дълго време ръстът на пазарите беше "тесен" - воден от няколко гиганта. Това създаде усещането за крехкост и липса на ширина в ръста. Но сега, ако малките компании продължат възхода си, картината се променя. Имаме шанс за истинско разширяване на ралито, което да включи не само няколко технологични титана, но и стотици по-малки играчи. Това не е просто козметична промяна, това е знак за по-здравословен, по-балансиран пазар.

В исторически план подобни моменти често са били сигнал за нови бичи цикли. Малките компании са барометър на местната икономика, те показват дали кредитът работи, дали потребителят харчи, дали новите идеи и иновации намират капитал. И ако наистина влизаме в период на по-ниски лихви и стимулирана икономика, те ще бъдат в първите редици на растежа.

Затова сегашният момент е толкова важен. Малките компании вече не са просто периферия - те могат да станат двигател на следващия пазарен цикъл. И макар че това носи повече риск, потенциалът за възвръщаемост е също толкова по-голям.

Както често казвам - когато търсите бъдещите победители, не гледайте само най-големите и блестящите. Понякога истинските истории се пишат от малките играчи, които най-силно усещат промяната в средата.

А днес средата започва да се променя в тяхна полза.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на финансовите пазари!