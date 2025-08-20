Глобалните финансови пазари преживяха остро понижение, като технологичните акции и тези на европейските военните компании поведоха спада. Рекордният ръст на световните борси изгуби инерция след рязката разпродажба, съобщават световните агенции.

Индексът Nasdaq 100 отбеляза 1,4% спад във вторник - второ най-голямо понижение от април месец насам. Азиатските пазари последваха негативната тенденция, като регионалният индекс MSCI спадна с 0,8%. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и SoftBank Corp. бяха сред най-пострадалите компании.

Едната произвежда AI чиповете на Nvidia, докато другата инвестира милиарди в компаниите, които ги използват.

Основна причина за технологичния колапс стана критичен доклад от Масачузетския технологичен институт (MIT), публикуван в понеделник. Изследванията показват, че "95% от организациите получават нулева възвръщаемост" от инвестициите си в генеративен изкуствен интелект - технологията, която изстреля американските акции до рекордни нива през последните месеци.

"Само 5% от интегрираните AI проекти извличат стойност от милиони, докато голямата част остават без измерим ефект върху печалбите", посочва докладът от MIT.

Допълнително безпокойство предизвикаха и коментарите на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, който миналата седмица намекна за формиране на AI балон: "Дали инвеститорите са прекалено развълнувани? Моето мнение е - да."

Военни акции под натиск

Военните акции също претърпяха значителни загуби, особено в Европа, където индексът Stoxx Europe Aerospace and Defense спадна с 0,9% в сутрешната търговия в сряда, след като вече бе отбелязал 2,6% понижение във вторник.

Спекулациите за дипломатически пробив в украинския конфликт, след разговорите между американския президент Доналд Тръмп, украинския Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом в понеделник, доведоха до сериозни движения в европейските активи.

Немските компании от отбранителния сектор Rheinmetall и Hensoldt спаднаха съответно с 1,8% и 1,9%, а британските Rolls-Royce и Qinetiq отбелязаха понижения от 1,9% и 2%.

Инвеститорите се подготвят за речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в петък. Пазарите очакват с почти 100% сигурност намаление на лихвите с четвърт процентен пункт през септември.

Стратезите от Bank of America, водени от Майкъл Хартнет, предупредиха, че ралито на акциите от април изглежда прекомерно разтегнато, като неведнъж предупредиха за риск от балон в американските акции тази година.