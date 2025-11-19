Германският отбранителен гигант Rheinmetall обяви амбициозна прогноза за петкратно увеличение на продажбите си до 50 млрд. евро до 2030 г. на фона на безпрецедентен ръст в европейските военни разходи.

Компанията, която миналия месец даде началото на инвестиция в България за стотици милиони евро, се превръща в ключов играч в модернизацията на военната промишленост на континента.

Амбициозна стратегия за растеж

Базираната в Дюселдорф компания, която отчете продажби от 9,8 млрд. евро през 2024 г., прогнозира, че оперативният ѝ марж ще се покачи до над 20% до края на десетилетието, в сравнение с 15,2% миналата година.

Изпълнителният директор Армин Паперґер описа прогнозата като "свят на чудесата" по време на презентацията пред инвеститорите.

Акциите на Rheinmetall скочиха с 3,6% до 1785 евро на борсата във Франкфурт, надминавайки германския индекс DAX. Компанията вече е сред най-добре представящите се европейски акции през 2025 г. със скок от около 190% от началото на годината.

Амбициозната прогноза идва главно от съгласието на членките на НАТО през юни да увеличат отбранителните разходи до 5% от БВП до 2035 г. - повече от двойно спрямо предишната цел от 2%. Самият отбранителен бюджет на Германия се очаква да достигне 86 млрд. евро през 2025 г.

Превръщане в цялостен доставчик

Rheinmetall се трансформира в комплексен доставчик на отбранителни системи чрез стратегически придобивания и партньорства.

Компанията наскоро се съгласи да придобие военното подразделение Naval Vessels Lürssen на германския корабостроител Lürssen Group, навлизайки в корабостроенето с очаквани 5 млрд. евро продажби до 2030 г.

До края на десетилетието Rheinmetall прогнозира, че системите за превоз ще допринесат с 13-15 млрд. евро продажби, оръжията и боеприпасите - с 14-16 млрд. евро, противовъздушната отбрана - с 3-4 млрд. евро, а цифровият бизнес - с 8-10 млрд. евро.

Компанията също обяви реорганизация на подразделенията си, включително създаване на нови морски и противовъздушни отбранителни единици, които се очаква да генерират комбинирано 8-9 млрд. евро продажби до 2030 г.

Пазарни перспективи

Въпреки експлозивния ръст на акциите, анализаторите на Rothschild & Co Redburn заявиха, че пазарът не оценява напълно потенциала за растеж на Rheinmetall. Jefferies наричат прогнозата за 2030 г. "силна насока", отбелязвайки, че тя е с около 30% по-висока от пазарния консенсус.

Придобиванията и сливанията могат да бъдат друг двигател на растежа за германската "чудо-акция", макар че това ще зависи от наличността на подходящи цели, казват анализаторите.

Приходите на Rheinmetall вече почти се удвоиха през последните три години, а акциите са се покачили с около 900% за същия период, превръщайки компанията в един от най-големите бенефициенти от увеличените европейски отбранителни разходи на фона на пълномащабната руска инвазия в Украйна.