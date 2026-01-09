Нефтохимическата компания SABIC, 70% собственост на държавната Saudi Aramco (а останалата част се търгува на Саудитската фондова борса), подписа две сделки за продажба на европейския си бизнес с нефтохимическа продусция и бизнеса си с инженерни термопласти (ETP) в Северна и Южна Америка и Европа, съобщава Bloomberg.

Тези сделки, част от усилията за оптимизиране на портфолиото, ще възлизат общо на 950 милиона долара, обяви SABIC.

"Тези усилия продължават плановете на SABIC за подобряване на рентабилността, фокусиране върху пазари и продукти с висок марж, където имаме ясно конкурентно предимство, преразпределяне на капитал към проекти с по-висок марж и увеличаване на свободния паричен поток, като същевременно продължава да обслужва нашите глобални клиенти и да максимизира стойността за акционерите", се казва в изявлението.

Bloomberg отбелязва, че в резултат на тези продажби, най-големият производител на химикали в Саудитска Арабия ще се съсредоточи върху операциите на вътрешния пазар и в Азия, тъй като ниските маржове подкопават рентабилността на цялата индустрия. Докато достъпът до евтини местни суровини отдавна е от полза за компанията, бавният растеж в големите икономики е намалил търсенето, а високите разходи за енергоносители в Европа са навредили на местните заводи, обяснява агенцията.

И двете сделки ще позволят на SABIC да запази стратегически достъп до своите продукти чрез износ за Европа и Северна и Южна Америка, които остават приоритетните пазари за компанията.

Срокът на завършването на тези сделки зависи от обичайните условия за приключване и регулаторни одобрения, включително, където е необходимо, консултации със служителите.

Европейските подразделения на SABIC произвеждат етилен, пропилен, полиетилен с ниска и висока плътност, полипропилен и полимерни съединения, като управляват няколко производствени обекта, включително в Тийсайд (Великобритания), Гелен (Холандия), Гелзенкирхен (Германия) и Генк (Белгия). Базираната в Мюнхен Aequita ще ги придобие за 500 милиона долара.

Президентът на Aequita Аксел Гайер заяви, че тези активи предлагат значителни синергии с бизнеса с олефини и полиолефини, който компанията наскоро придоби от LYB.

Германската компания Mutares придобива бизнеса на SABIC с инженерни термопласти (ETP) в Северна и Южна Америка и Европа за 450 милиона долара. Сделката включва и договорен механизъм за допълнително плащане, който би могъл да донесе допълнителни приходи за SABIC, въз основа на генериране на свободен паричен поток през следващите четири години.