Глобалното замърсяване, свързано с добива и използването на изкопаеми горива, е концентрирано в шепа компании. През 2024 г. 166 корпорации са допринесли за огромен обем замърсяване, като половината от него се формира само от 32 компании. Това е нарастваща концентрация спрямо 2019-a, когато за половината от глобалното замърсяване са били отговорни 38 компании.

Особено впечатляваща е ролята на държавните енергийни гиганти. От топ 20 на най-големите замърсители 17 са под държавен контрол и заедно формират близо 40% от целия екологичен отпечатък на сектора. Докладът на Carbon Majors показва, че между 2023 и 2024 г. повечето държавни компании увеличават замърсяването си, докато голяма част от частните компании в челото регистрират намаления.

На "лидерската" позиция е Saudi Aramco, чийто годишен отпечатък би й отредил място в топ 5 по емисии в света, ако беше държава. След нея в класацията се нареждат държавни гиганти от Русия, Иран, Обединените арабски емирства, Индия, Алжир, Ирак и Катар. Единствените частни компании в топ 20 са Shell, Chevron и ExxonMobil, като ExxonMobil генерира повече замърсяване от цели държави като Южна Корея.

Концентрацията на замърсяването се задълбочава: близо 2/3 от най-замърсяващите компании увеличават количествата, подпомогнати от сливания, придобивания и разширяване на производството. Това поставя под въпрос ефективността на доброволните корпоративни ангажименти за ограничаване на въздействието върху околната среда, особено при държавните енергийни гиганти.

Според европейската служба Copernicus, 2024 г. е първата година, в която средната глобална температура надвишава 1,5°C над прединдустриалните нива. Въпреки че целите на Парижкото споразумение се измерват с дългосрочни средни стойности, този факт се разглежда като сериозен предупредителен сигнал, алармират експерти.