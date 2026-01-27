Европейският съюз и Индия постигнаха споразумение за свободна търговия, обявиха днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди, цитирани от Euronews.

"Европа и Индия днес пишат история. Сключихме най-голямата от всички сделки. Създадохме зона за свободна търговия с два милиарда души, като и двете страни ще извлекат ползи", написа Фон дер Лайен в социалните мрежи. Моди допълни, че сделката ще задълбочи икономическите и стратегическите връзки между Индия и ЕС и ще донесе големи възможности за хората в двете икономики.

По думите му споразумението обхваща около 25% от световния брутен вътрешен продукт и 1/3 от световната търговия.

Европейската комисия посочи, че Индия ще намали постепенно митата върху вносните автомобили от 110% до 10%, а митата върху автомобилните части ще бъдат премахнати след 5 до 10 години. Митата върху машини, химикали и фармацевтични продукти също ще бъдат "в по-голямата си част премахнати", отбелязват от комисията.

Налозите върху селскостопански продукти от ЕС също ще бъдат значително понижени, като митата върху виното ще спаднат от 150% на 75%, а 40-процентното мито върху зехтина ще бъде премахнато.

В същото време чувствителни продукти като говеждо, пилешко месо, ориз и захар са изключени от споразумението, като стандартите на ЕС ще продължат да се прилагат за индийския внос.

Сделката трябва да бъде официално одобрена от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент, преди да влезе в сила. Споразумението идва в момент, когато Вашингтон налага високи мита както на Индия, така и на ЕС, което подтиква големите икономики да търсят алтернативни партньорства.

Индия също усилено диверсифицира пазарите за износ, за да компенсира въздействието от американските мита, включително допълнителна такса от 25% върху индийските стоки заради покупки на руски петрол, с което общите мита от САЩ достигат 50%.

Двустранната търговия между Индия и ЕС за периода 2024-2025 г. възлиза на $136,5 милиарда , като целта е тя да достигне около $200 милиарда до 2030 г., посочват от индийското Министерство на търговията.