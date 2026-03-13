Полският президент Карол Навроцки наложи вето на правителствен законопроект, който щеше да даде възможност на Варшава да се възползва от 43,7 млрд. евро по европейската програма за отбранителни заеми SAFE ("Действия за сигурност на Европа").

Решението задълбочава острото противопоставяне между консервативния държавен глава и проевропейския кабинет на премиера Доналд Туск.

Програмата SAFE е част от по-широк механизъм на ЕС с общ обем от 150 млрд. евро, предназначен за засилване на отбранителните възможности и индустрията на държавите членки. Полша беше определена за най-голям бенефициент по схемата.

България също ще тегли голям заем по SAFE, като с него ще се купуват радари, артилерийски системи, дронове и др. У нас поне на този етап обаче няма политическа дискусия в посока отказ от механизма.

Правителството на Туск планираше средствата да бъдат насочени към укрепване на източната граница и към разработване и производство на оръжейни системи в страната - приоритети, придобили особена тежест заради близостта на Полша до войната в Украйна.

Навроцки обяви ветото си в телевизионно обръщение, в което определи механизма като финансова и политическа заплаха за суверенитета на страната. "Механизмът SAFE е огромен чуждестранен заем, взет за 45 години в чужда валута, с лихвени разходи, които могат да достигнат до 180 млрд. злоти", заяви президентът.

По думите му крайната сума, която поляците ще трябва да изплатят, ще е двойно по-голяма от получения заем, докато западните банки и финансови институции ще спечелят от сделката.

Освен финансовите аргументи Навроцки постави под съмнение и конституционността на механизма, като предупреди, че Брюксел може едностранно да спре изплащането на средствата чрез прилагане на правила за условност. "Сигурността на Полша не може да зависи от чуждестранни решения", заяви той.

Като алтернатива президентът предложи военната програма да се финансира с вътрешни средства, включително резервите на Централната банка.

Правителството реагира остро. В публикация в социалната мрежа X/Twitter Туск написа, че президентът "загубил шанса си да действа като патриот", след което свика извънредно заседание на кабинета, за да обсъди начини за преодоляване на ветото.

Зад президентската позиция стои и националистическата опозиционна партия "Право и справедливост" (ПиС), която определи инициативата на ЕС като германски заговор за намеса в полските дела. Партията изрази опасения, че обвързването с европейски заеми ще ограничи гъвкавостта на Варшава при закупуването на оръжия от САЩ - определяни от ПиС като най-важния съюзник на Полша.