Разходите за отбрана в света като цяло ще продължат да нарастват в средносрочен план,според прогнозите на базирания във Вашингтон Институт за международни финанси (IIF). Европейските военни разходи засега изостават и са под средното за света ниво - те са 1,9% спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС, докато военните разходи в света като цяло спрямо световния БВП, са 2,5%. Но предвид целта на НАТО за размер на военните разходи от 5% от БВП на всяка страна, те неизбежно ще се увеличават.

Същевременно, предвид ограничените бюджетни възможности и нарастващия държавен дълг, европейските власти разчитат на мобилизиране на частен капитал. Привличането му обаче ще изисква допълнителни усилия от властите, тъй като инвеститорите в момента са предпазливи заради репутационни рискове и възприемат отбранителната промишленост като "потенциално токсичен сектор".

Към момента в света има над 60 активни въоръжени конфликта - двойно повече от нивото в началото на 2010-те и най-високото ниво от края на Втората световна война, според анализатори от IIF. На този фон, глобалните военни разходи през 2024 г. се повишиха до най-високото си ниво от 2010 г. насам - 2,5% от БВП (2,7 трилиона долара).

Очаква се нивото им да бъде още по-високо за 2025 г. (данните още не са обработени). Значителен "принос" за нарастване на световните военни разходи имат държавите, пряко участващи във военни конфликти, включително Украйна, Русия и Израел.

В средносрочен план глобалните разходи за военни цели ще продължат да нарастват, прогнозират от IIF.

Страните от НАТО през 2025 г. се споразумяха за нова цел - до 2035 г. всяка държава трябва да изразходва поне 5% от своя БВП за отбрана. Предишната цел беше 2% от брутния вътрешен продукт (БВП).

В Европейския съюз (ЕС) реалните средни разходи за отбрана са около 1,9% от БВП.Макар че това е най-високото ниво на този показател за последните 30 години, то все още е под средното за света ниво.

За да се достигне средна стойност от 2,5% от БВП, ЕС ще трябва да намери и инвестира допълнително 115 милиарда долара годишно за военни разходи спрямо настоящото ниво. А постигането на целта на НАТО от 5% от БВП, ще изисква допълнително общо 630 милиарда долара годишно, вложени в отбрана.

Към момента в ЕС страните с най-бързо растящи военни разходи спрямо техния БВП, са Германия, както и Полша, Литва, Латвия и Естония.

За някои европейски страни необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана в условията на бюджетни дефицити и нарастващ държавен дълг може да доведе до недофинансиране на други важни сектори, включително здравеопазване и образование, отбелязват от IIF.

Затова стимулирането на частните инвестиции в отбраната се превръща в приоритет. Анализаторите от IIF отбелязват, че в тази връзка властите на някои държави (ще) се стремят да създадат условия, при които т.нар. банки за развитие ще поемат част от рисковете при инвестиции в оръжейния сектор.