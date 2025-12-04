През 2024 година ЕС е отделил общо 343,2 млрд. евро за отбрана. Тези средства са скочили с внушителните 73% спрямо разходите за 2020 г., когато страните от ЕС са похарчили общо за отбрана 198 млрд. евро. Причината за този голям скок само за 4 години, е войната на Русия в Украйна, който конфликт започна през февруари 2022 година.

Тенденцията за нарастване на разходите за сигурност ще се запази и през следващите години, смятат експерти. Важен фактор за това е не само конфликтът в Украйна, но и намаляващата подкрепа на САЩ за европейските съюзници от НАТО по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп.

През 2024 г. България е отделила 2 млрд. евро за отбрана, което я нарежда на 19-то място в ЕС по този вид разходи. След нас са 8 страни от ЕС, като сред тях са Хърватия, Естония и Латвия, пише БГНЕС.

Две европейски държави формират почти половината (44%) от общите разходи за отбрана на ЕС - това са Германия и Франция, съответно с 90,6 млрд. евро и 59,6 млрд. евро средства за отбрана.

На трето място по този показател е Италия, която е похарчила 32,7 млрд. евро. Изненадващо на четвъртото място се изкачи Полша, която дава сериозна заявка да бъде регионална военна сила. За целта тя отделя 31,9 млрд. евро. На пето място в ЕС по разходи за отбрана и с голямо отстояние от предходните държави, е Испания с 22,7 млрд. евро.

Пари за отбрана на глава от населението

Погледнато като средства за отбрана на човек от населението, България е в края на "класацията" в Европа, с едва 315 евро, като след нашата страна са само Ирландия и Малта.

От балканските страни по този показател водеща е Гърция - с 615 евро на човек от населението (т.е. двойно на България), което й дава 13-то място в ЕС. Останалите балкански страни са в края на тази "класация", заемайки от 21 до 23 място от общо 27-те държави от ЕС. По-конкретно, Словения харчи 426 евро, Румъния - 414 евро, а Хърватия - 406 евро.

Най-големи военни разходи на глава от населението има Нидерландия - 1540 евро, а Германия е пета с 1069 евро. Само при пет страни от ЕС парите за отбрана на глава от населението надхвърлят 1000 евро.