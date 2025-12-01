Рязък ръст на приходите на производителите на оръжие отчитат от Стокхолмския институт за изследване на мира (SIPRI) в най-новия си доклад с данни за 2024 г. Рекордните 679 млрд. долара са отчетени въпреки проблемите, с които се сблъскват някои от водещите компании във военния сектор както в САЩ, така и в Китай.

За първи път от 2018 г. насам всички компании от челната петица отчитат ръст на приходите:

На първо място е Lockheed Martin с 64,6 млрд. долара приходи за 2024 г.

Следва RTX с $43,6 млрд.

На трето място е Northrop Grumman с $37,8 млрд.

Единствената неамериканска компания в челната петица е британската BAE Systems с $33,7 млрд. приходи.

В Топ 5 влиза и General Dynamics с $33,6 млрд.

От челото изпада Boeing, които са шести след 4,6% спад на приходите, а веднага след тях е руската "Ростех".

Проблеми в САЩ и Китай

Макар близо половината от приходите от оръжие за 2024-а да са концентрирани в САЩ ($334 млрд.) и 30 от 39-те американските компании в Топ 100 на SIPRI да отчитат ръст на приходите, експертите отбелязват, че ключови програми като модернизацията на изтребителите F-35, подводниците от клас Columbia и междуконтиненталната балистична ракета Sentinel са съпътствани от забавяния и ръст на разходите, които създават сериозна неяснота за това кога ще бъдат приключени.

В същото време, SpaceX за първи път влиза в Топ 100 на военната индустрия с 1,8 млрд. долара приходи в това направление на бизнеса си.

Ситуацията не е по-добра в Китай, който се оформя като основен геополитически конкурент на САЩ. Страната е с 8 компании в класацията на SIPRI, като средно те отбелязват 10-процентов спад на приходите. Продажбите на основния производител на наземни военни системи NORINCO са се сгромолясали с цели 31%.

Според института това е свързано с големи корупционни скандали около военните поръчки, които са довели до анулирането на договори. "Това задълбочава несигурността около състоянието на китайските инициативи за военна модернизация и около това кога новите способности на въоръжените сили ще станат реалност", коментира Нан Тиан от SIPRI.

На този фон, военните индустрии на Япония и Южна Корея работят на пълни обороти и приходите им растат - съответно с 40% и с 31%.

Способна ли е Европа да се превъоръжи?

Токио и Сеул печелят много от засиленото търсене на модерни военни системи в Европа. На Стария континент тече усилено превъоръжаване и разширяване на производствения капацитет за снаряди на фона на войната в Украйна и опасенията, че Русия може да посегне и на други държави на Стария континент.

23 от общо 26 европейски военни компании повишават приходите си, като най-големият скок в цялата класация е на чешката Czechslovak Group - 193% до 3,6 млрд. долара. Компанията произвежда артилерийски снаряди за Украйна. Именно държавният военен конгломерат на нападната от Русия страна също увеличава приходите си до 3 милиарда долара.

Германските военни гиганти отчитат ръст на продажбите с над една трета до почти 15 млрд. евро, като най-голям интерес предизвикват техните системи за противовъздушна отбрана, бронирани машини и снаряди.

От SIPRI обаче предупреждават, че доставката на суровини се превръща в проблем за европейските оръжейни компании - Airbus и френската Safran разчитаха силно на титан от Русия преди войната и се наложи да си търсят алтернативни доставчици, а Китай даде ясно да се разбере, че може да спре износа на критични минерали. Това потенциално може да доведе до забавяне и оскъпяване на различни разработки в Европа.

В същото време, въпреки санкциите и все по-осезаемата липса на работна ръка, руските "Ростех" и "Обединена корабостроителна корпорация" отчитат ръст на приходите с 23% до 31,2 млрд. долара. Двигател са нуждите на фронта, които заместват напълно изчезналия износ. От SIPRI подчертават, че руската военна индустрия се е оказала по-издръжлива от очакваното по време на войната.