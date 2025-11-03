Българската металургия има интерес и потенциал да участва активно в проектите на местната отбранителна индустрия. Това заяви изпълнителният директор на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Политими Паунова, цитирана от БТА.

Асоциацията вече е започнала преговори с държавните органи и фирми от сектора относно възможностите за доставка на метали от български производители за военна продукция.

"Идеята е в новия проект на ВМЗ - Сопот да се използват български метали за производството на нови снаряди. Браншът разполага с технологична подготовка и опит в производството на изделия за отбранителната индустрия. При осигурен пазар не би имало затруднения за фирмите да разработят нови продукти, отговарящи на НАТО стандартите", коментира Паунова.

В момента българският пазар е особено уязвим към вноса на арматурно желязо - основен продукт на нашите стоманопроизводители, а също така и на плоски продукти и стоманени топки.

Глад за кадри, въпреки високите заплати

Един от най-големите проблеми на бизнеса с металургия у нас е липсата на достатъмно кадри. Компаниите се опитват да го разрешат както чрез подготовка на специалисти от самите фирми, така и чрез внос на работници и дори инженери от страни като Пакистан, Казахстан и Узбекистан.

Източник: БГНЕС

Общо работещите в сектора са между 13 000 и 14 000 души, а косвено свързаните достигат до 50-70 000. Заплатите в сектора отдавна са над средните за страната, предлагат се допълнителни материални придобивки, но кадровият недостиг остава, коментират от БАМИ.

Стари, но неразрешени проблеми на металургията

Металургията продължава да идентифицира стари проблеми, които съществуват вече години и остава неразрешени. Един от тези проблеми е нерегламентираният внос на метална продукция от трети държави и от бранша се надяват, че от началото на следващата година ще бъде въведена нова търговска мярка за защита на стоманения пазар.

"Индустрията е насочена към износ, и търговската политика на Европейската комисия (ЕК) оказва директно влияние", подчертава Паунова.

Представеният наскоро Европейски план за действие за стоманата и металите отразява промяна в политиката на Брюксел, включително в търговията. Най-значимата инициатива в този план е въвеждането на нова "високоефективна търговска мярка", която да спре десетгодишния спад.

На този фон у нас сме свидетели на увеличаване на вноса, което води до спад във вътрешното търсене на българската продукция, което води до намаляване на производството.

В началото на октомври Европейската комисия представи предложение, което ще замести сегашната защитна мярка, валидна до юни 2026-а. Включени са важни предложения от страна на европейските производители, което е положителен знак за бъдеща промяна, в която активно може да участва и България.