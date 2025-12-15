Около 300 остарели вертолети Ми-8 в Русия може да бъдат изведени от експлоатация през следващите пет години, съобщи вестник "Известия", позовавайки се на свои източници. Това всъщност е почти целят брой от тези многоцелеви вертолети, които още се използват в страната. Основният вариант на този вертолет влиза в експлоатация преди над 50 години, като Ми-8, който има и военна версия, се смята за един от двата най-масово използвани вертолети в света - в почти 80 държави.

Според данни на "Известия", към края на 2025 г. на 20 по-стари вертолета Ми-8Т вече е отказано удължаване на експлоатационния срок. Освен това, през 2026 г., може да бъде отказано удължаване на експлоатационния срок на още 40 вертолета, което може да е удар върху икономиката на превозвачите, инвестирали в ремонта им.

От държавната корпорация "Ростех" коментират пред изданието, че в Русия се експлоатират общо около 300 вертолета Ми-8, произведени до 1991 г., като експлоатационният им срок периодично се удължава.

От "Ростех" смятат обаче, че удължаването на експлоатационния срок на вертолета е невъзможно да продължи още дълго, поради опасения за сигурността на полетите и изискванията на федералните авиационни разпоредби.

Авиопревозвачите в Русия използващи вертолети би трябвало да обмислят обновяване на своите паркове, смятат от "Ростех". За тази цел те могат да се възползват и от държавни мерки за подкрепа, като например лизинг с преференции.

Цената на летателен час на по-старите товарни Ми-8Т варира от 250 000 до 320 000 рубли, докато за новите модели Ми-8АМТ тя е от 400 000 до 500 000 рубли. Което значи, че преходът към новите модели ще увеличи тарифите за търговски превози на товари, отбелязват експерти от сектора.

"Що се отнася до субсидираните превози по местни маршрути, това много зависи от платежоспособността на съответните региони и общини, които поръчват такива полети", казва пред "Известия", изпълнителният директор на агенция "АвиаПорт" Олег Пантелеев.