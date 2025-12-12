Цените на жилищата на най-големия имотен пазар в света - този в САЩ, най-накрая започват тенденция на спад. Те са се понижили в сравнение с миналата година, макар и само частично, според ежедневни данни от Parcl Labs, цитирани от INBC.

Според прогнозата на брокерите отвъд океана, спадът ще продължи и ще нараства. Цените на жилищата са намалели средно с 1,4% само през последните три месеца. На национално ниво те не са падали отрицателно от средата на 2023 г., година след като Федералният резерв за първи път повиши лихвите от нула, а лихвите по ипотеките се повишиха рязко.

От март 2022 г. до юни 2023 г. средният лихвен процент по популярния 30-годишен фиксиран ипотечен кредит се повиши от 3,9% до малко над 7%, според Mortgage News Daily. Но дори тогава цените бяха отрицателни на годишна база само за няколко месеца. Това не беше нищо подобно на голямата финансова криза, когато цените на жилищата паднаха с 27% от пика си през 2006 г. до дъното си през 2012 г., според Националния индекс на цените на жилищата S&P Case-Shiller.

"Съвсем наскоро наблюдавахме период на национална мекота, който се появи след бързото нарастване на годините на Covid, 2020 до 2022 г.", заяви Джейсън Люрис, съосновател на Parcl Labs.

"Рязкото увеличение на лихвените проценти по ипотечните кредити през 2022 и 2023 г. създаде шок от достъпността: купувачите бяха изместени от цените, обемите на продажбите намаляха и продавачите трябваше да коригират очакванията си. В исторически план, тази комбинация от кредитен или достъпен шок, по-слабо търсене и повече запаси, отколкото пазарът може лесно да абсорбира, е това, което води до широк спад на националните цени."

Запасите днес все още са исторически ниски, но са се отдръпнали от почти рекордно ниските си нива от последните години. Активните обяви през ноември бяха с близо 13% по-високи от ноември 2024 г., но новите обяви бяха само с 1,7% по-високи, според Realtor.com.

Източник: iStock

Продавачите също така изтеглят домовете си от пазара с необичайно високи темпове. Цените в национален мащаб са намалели с по-малко от 1%, но някои пазари отбелязват по-значителни спадове: цените в Остин, Тексас, са намалели с 10% спрямо миналата година. В Денвър са намалели с 5%, според Parcl Labs.

Тампа, Флорида и Хюстън отбелязаха спад на цените с 4%, а Атланта и Финикс - намаление на цените с 3%. Има и пазари, които отбелязват ръст: в Кливланд цените са се повишили с 6%; Чикаго и Ню Йорк са отбелязали увеличение на цените с 5%; Филаделфия е отбелязала покачване на цените с 3%; а Питсбърг и Бостън са отбелязали 2% ръст на цените, според Parcl.

Докато други индекси и проучвания на цените на жилищата измерват само стойностите на съществуващите жилища, това измерва както новите, така и съществуващите.

Няма правителствени данни за започнатото жилищно строителство, строителните разрешителни или продажбите на новопостроени жилища от началото на правителственото спиране на дейността, така че е трудно да се обрисува каквато и да е картина на предлагането в прогнозата за цените. Въпреки това, строителите, които отчитат тримесечни печалби, показват, че търсенето все още е сравнително слабо и стимулите все още са необходими.

Настроенията сред строителите на жилища все още са в отрицателна територия.

"Продължаваме да наблюдаваме слабост от страна на търсенето, тъй като отслабващият пазар на труда и обтегнатите потребителски финанси допринасят за трудната среда за продажби", кавза Робърт Диц, главен икономист на NAHB, в ноемврийско съобщение.

"След спад на започнатото жилищно строителство през 2025 г., NAHB прогнозира леко покачване през 2026 г., тъй като строителите продължават да отчитат бъдещи условия за продажби в незначително положителна територия."

Лихвите по ипотеките не са се променили много през последните три месеца и реагираха много слабо на последното намаление на лихвите от Федералния резерв тази сряда. Следователно е малко вероятно цените на жилищата също да направят много.

"Нашият базов сценарий оттук нататък не е дълбок национален спад, а период, в който цените се движат около нулата, с малки положителни или малки отрицателни промени на годишна база, а не двуцифрените печалби от ерата на пандемията", коментира Люрис.

"Колко ще се придвижат в едната или другата посока ще зависи главно от лихвените проценти по ипотеките и общото състояние на икономиката."