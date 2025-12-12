Германският политик от Зелените Волфрам Гюнтер предложи провинцията Саксония да закупи дял във Volkswagen, подобен на съществуващия дял на Долна Саксония, съобщава Euronews.

Инвестицията ще е около половин милиард евро.

"С дял от един процент бихме претендирали за място в Надзорния съвет. Един процент от Volkswagen в момента струва около половин милиард евро. Провинцията безспорно разполага с необходимите средства за дял от този размер, особено ако акциите се натрупват постепенно ", заяви пред местни медии Гюнтер, който е бил министър на енергетиката, климата, околната среда и селското стопанство в правителството на Саксония.

Заплахата от съкращения

Volkswagen Sachsen GmbH, която управлява заводи в Цвикау, Кемниц и Дрезден, наема над 11 000 души и поддържа голяма местна мрежа от доставчици, което я прави крайъгълен камък на икономиката на Саксония.

Предложението идва в момент, когато Volkswagen преминава през програма за намаляване на разходите и преструктуриране с планирани десетки хиляди съкращения до 2030 г.

Саксонските заводи ще понесат по-голямата тежест - значителни съкращения са планирани за завода в Цвикау, а производството на два ключови модела ще бъде прехвърлено във Волфсбург в Долна Саксония.

Гюнтер и Саксония като цяло настояват германският индустриален регион да се фокусира върху климатични технологии и електромобилност. Заводът на VW в Цвикау беше първият в групата, който премина изцяло към производство на електрически автомобили.

Зелените са ключов играч в саксонския парламент в Дрезден, а местното правителство на малцинството ХДС/ХСС вече разчита на тяхната подкрепа за приемане на двугодишен бюджет, който би могъл да се използва за закупуване на 1% дял във VW.

"Водя разговори с всички ключови хора - от местните търговско-промишлени камари до провинциалното правителство", каза Гюнтер.

Моделът на Долна Саксония

Докато основният център за вземане на решения на VW е във Волфсбург в Долна Саксония, последиците от загубата на работни места биха имали тежки последици в Саксония.

Долна Саксония притежава 11,8% от акционерния капитал на VW, 20% от правото на глас и има възможност да блокира ключови решения благодарение на специална правна защита.

През 1960 г., когато Volkswagen беше приватизиран, Бундестагът прие специален федерален закон за Volkswagen, който позволи на федералното правителство и особено на провинция Долна Саксония да запазят блокиращо малцинство и много по-голямо влияние във VW от обикновените акционери.

Първоначално законът ограничи правото на глас на всеки акционер до 20% и изисква повече от 80% от акционерния капитал за подкрепа на важни решения, в сравнение с 75% в други германски фирми. Части от закона бяха смекчени след съдебни оспорвания от ЕС, но на практика приблизително 20% от правата на глас на Долна Саксония все още й дават ефективно вето.

Политически рискове

Алтернатива за Германия (AfD) е втората по големина партия в саксонския парламент, особено силна в Кемниц и много други саксонски градове.

Анализатори отдавна свързват силата на партията в Източна Германия с фрустрации от деиндустриализацията, възприеманото пренебрегване и страховете за влошаващ се жизнен стандарт - всичко това би могло да се задълбочи от мащабни съкращения във VW и неговите доставчици.