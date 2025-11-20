Един от най-големите проблеми, свързани с първия бюджет на България в евро, е това, че делът на разходите е изключително голям, което е удар върху бизнеса, гражданите и цялата икономика. Същевременно, по този начин повече пари няма как да се съберат, заяви в студиото на Money.bg Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ).

"Аритметично просто да се счита, че увеличаването на данъчно-осигурителната тежест ще доведе до по-големи приходи не е задължително вярно. Още повече, че частният сектор вече изнемогва по отношение ситуацията с пазара на труда. Безработицата е на безпрецедентно ниско ниво, а частният бизнес е в жестока конкуренция и с държавата като работодател.

До каква степен обаче това е устойчиво и до каква степен отговаря на възможностите на компаниите да инвестират, да иновират и да подкрепят труда, който се влага в техните бизнеси със съответните инвестиции, така че той да бъде по-продуктивен, така че тези пари да бъдат изкарани от работещите", коментира Вълканов.

Данъчната тежест вече е усетена от големите търговци, ще се справят ли по-малките?

Председателят на Сдружението за модерна търговия подчертава, че данъците вече са увеличени за част от представителите на бизнеса у нас.

"Всички компании с над 800 милиона евро оборот са обект на облагане по Международния корпоративен данпък, така че ставката е 15%. Големите търговци у нас вече плащат този увеличен данък, което само по себе си означава един ръст на техните разходи. И сега тези разходи ще бъдат увеличени още и то не само заради конкуренцията на пазара на труда и постоянното увеличение на работните заплати, но и заради осигурителната тежест, която се очаква да бъде увеличена. Това са около 36 милиона допълнителни разходи догодина само от това."

Николай Вълканов смята, че по-силният удар от страна на държавата е върху представителите на малкия и среден бизнес у нас.

"Представете си какво означава това за малките търговци, за семейните бизнеси. За самоосигуряващите се лица или пък дори в хипотезата на един франчайз, където данък "Дивидент" също има значение. Те също ще бъдат изправени пред едни по-сериозни разходи, които трябва да правят всеки месец. И нашето опасение е и за жизнеспособността на малкия и среден бизнес, тъй като в крайна сметка икономиката е взаимосвързана."

Вълканов допълва, че въвеждането на новия софтуер СУПТО нанася допълнителен удар върху представителите на бизнеса, най-вече заради големите разходи и малките срокове. Според експертни оценки евровизацията на всички системи - софтуерни, счетоводни, отчетни - е струвала само на компаниите от Сдружението за модерна търговия над 30 милиона лева.

Повече инвестиции и/или по-високи цени след еврозоната?

Изпълнителният директор на СМТ коментира, че еврозоната и евентуалното членство на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) са добчри сигнали, които ще дадат своето отражение с течение на времето. Сами по себе си обаче те не са достатъчни, за да стане България по-атрактивна.

"Особено ако тенденцията на увеличение на данъчно-осигурителната тежест се запази. Едно от основните предимства на нас като дестинация е относително ниските разходи за труд спрямо други държави. Това ни прави конкурентни като място за големи работодатели", смята Вълканов.

По отношение на цените, експертът казва, че еврото няма пряко отношение към инфлационните процеси.

"Аз искрено се надявам, че в икономиката, особено по отношение на храните, може да има една стабилизация, дори леко понижение на цените на стоките, защото се вижда вече в сектор "Търговия" потребителите много трудно могат да понесат допълнителни увеличения на цените. И все пак, съществува притеснение, че известно покачване на цените е възможно през втората половина на следващата година, заради многото разходи и глобалните процеси."

Развитието на депозитната система в България

Липсата на предвидимост и на правна сигурност пречат на процесите по масовото внедряване на депозитната систума у нас, категоричен е Николай Вълканов.

"Това е един инструмент дълго чакан и от потребителите, защото всички искат първо да живеят в по-чиста среда, второ да имат възможност да връщат амбалажа, който използват и срещу това да получават и съответното възнаграждение. И след три години работа по тази тема от всички заинтересовани страни в рамките на една работна група към МОСВ, април тази година всички тези разговори и целият труд, който беше почти завършен като законопроект, им бяха сложени по един голям кръст. Последните заявки са, че държавата ще прави депозитна система, което е много странно."

Председателят на Сдружението за модерна търговия не вижда логика в държавното участие, защото това обезсмисля дългосрочни усилия и разходи, свързани с проучвания и анализи от страна на бизнеса. Според европейския регламент пряката отговорност за депозитната система се възлага на заинтересованата индустрия, като търговците от своя страна имат задължения по отношение на организацията на обратното приемане.

Цялото интервю гледайте във видеото!