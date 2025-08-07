"Виждам изключително коректно превалутиране на цените", каза в интервя за БНР изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Според него хората вече са започнали да свикват с двойното обозначаване на цените и нямат тези притеснения, които имаха в началото.
Той смята, че няма да има проблем с пренастройката на касовите апарати след дадената отсрочка.
В предаването на БНР "Преди всички", Вълканов коментира промените в Закона за еврото. По думите му, такива сериозни промени не се правят в последния момент. "С това бяха свързани основните притеснения на бизнеса", допълни той.
"Наложи се да водим активен диалог в изключително кратки срокове с властта. Това допълнително внесе несигурност от страна на бизнеса, като се появява допълнителна несигурност и от страна на гражданите. Това трябваше да се избегне".
"В опита си държавата да демонстрира, че здраво е "стегнала юздите" и че няма да допусне никакви пазарни манипулации - няма нищо лошо в това - но е много трудно да се поддържа правилния баланс, когато държавата иска да се ангажира с една тема и успоредно с това да не се пречи на бизнеса да върши своята работа.
Държавата вече е на път да наруши този баланс и го нарушава в някои случаи. Основната работа на търговеца не е да дава безкрайни справки, данни и да се занимава с проверки, които отнемат часове. Всичко това много натоварва екипите както в административните офиси, така и тези, които са на първа линия в магазините. И от едно добро желание за контрол, всъщност се получава едно усещане за свръхконтрол, който е на път да увреди ежедневната работа на търговците на дребно", коментира Николай Вълканов.
Според него има опасение у бизнеса, че без да има извънредни обстоятелства, държавата си гласува извънредни правомощия.
"С извънредните правомощия, които се дават на правителството да определи дали са налице някакви резки повишения на цените - без да е ясно каква е дефиницията за това - да прецени по собствено усмотрение какви мерки да вземе, без санкция на парламента, за мен лично е потъпкване на парламентаризма", смята Николай Вълканов. "Това е предпоставка за груба намеса в пазарните отношения", допълни той.
Анализ: Какво подхранва инфлацията и ще се успокои ли след приемането на еврото
Колапс на правителството през следващите месеци ще подкопае усилията на институциите, отговарящи за въвеждането на единната валута, предупреждават от "УниКредит Булбанк"
Относно т.тар. Закон за доставките на храни, който би трябвало да се приеме от парламента през есента, и изисква в големите вериги да има целогодишно минимум 50% български стоки, както и 80% български млечни продукти, изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия коментира, че засега не може да каже дали това може да бъде осигурено, като се имат предвид различни кризи с болести по животните.
А освен това, по думите му, вероятно в магазините така ще има по-малък избор. Според него, това могло да се възприеме от други страни и като известно затваряне на българския пазар. А за някои български артикули, напр. кашкавал, се изнася по-голямата част от продукцията в чужбина. Според Николай Вълканов, въпросните ограничения не са необходими.
"Очевидно е, че държавата изостава в събирането на приходната част на бюджета, има изключително раздути разходи, които не могат да бъдат покрити по друг начин, освен и с външен дълг, което също се случва. Разрушавайки балансите в търговията, в крайна сметка държавата може да остане "от два стола на земята", предупреди Вълканов.
"Това пренавиване, което е на път да скъса пружината, мисля, че трябва да бъде върнато назад".
Относно "Магазин за хората", мнението на Вълкатов е, че "щеше да е много по-добра инвестиция - вместо 10 млн. лв., да бяха отделени 200 000 лв., които да създадат един експонатен магазин в центъра на София, който да бъде като музей на държавните магазини по времето на социализма, за да напомни на хората и малкото избор, който имаше на щанда, и липсата на стоки, и търговията, която се извършваше под щанда."
"Поставени между "чука и наковалнята", в крайна сметка търговците може да започнат да "окапват" в един момент", обобщи Вълканов.