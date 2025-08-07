"Виждам изключително коректно превалутиране на цените", каза в интервя за БНР изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Според него хората вече са започнали да свикват с двойното обозначаване на цените и нямат тези притеснения, които имаха в началото.

Той смята, че няма да има проблем с пренастройката на касовите апарати след дадената отсрочка.

В предаването на БНР "Преди всички", Вълканов коментира промените в Закона за еврото. По думите му, такива сериозни промени не се правят в последния момент. "С това бяха свързани основните притеснения на бизнеса", допълни той.

"Наложи се да водим активен диалог в изключително кратки срокове с властта. Това допълнително внесе несигурност от страна на бизнеса, като се появява допълнителна несигурност и от страна на гражданите. Това трябваше да се избегне".

"В опита си държавата да демонстрира, че здраво е "стегнала юздите" и че няма да допусне никакви пазарни манипулации - няма нищо лошо в това - но е много трудно да се поддържа правилния баланс, когато държавата иска да се ангажира с една тема и успоредно с това да не се пречи на бизнеса да върши своята работа.

Държавата вече е на път да наруши този баланс и го нарушава в някои случаи. Основната работа на търговеца не е да дава безкрайни справки, данни и да се занимава с проверки, които отнемат часове. Всичко това много натоварва екипите както в административните офиси, така и тези, които са на първа линия в магазините. И от едно добро желание за контрол, всъщност се получава едно усещане за свръхконтрол, който е на път да увреди ежедневната работа на търговците на дребно", коментира Николай Вълканов.

Според него има опасение у бизнеса, че без да има извънредни обстоятелства, държавата си гласува извънредни правомощия.

"С извънредните правомощия, които се дават на правителството да определи дали са налице някакви резки повишения на цените - без да е ясно каква е дефиницията за това - да прецени по собствено усмотрение какви мерки да вземе, без санкция на парламента, за мен лично е потъпкване на парламентаризма", смята Николай Вълканов. "Това е предпоставка за груба намеса в пазарните отношения", допълни той.

Относно т.тар. Закон за доставките на храни, който би трябвало да се приеме от парламента през есента, и изисква в големите вериги да има целогодишно минимум 50% български стоки, както и 80% български млечни продукти, изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия коментира, че засега не може да каже дали това може да бъде осигурено, като се имат предвид различни кризи с болести по животните.

А освен това, по думите му, вероятно в магазините така ще има по-малък избор. Според него, това могло да се възприеме от други страни и като известно затваряне на българския пазар. А за някои български артикули, напр. кашкавал, се изнася по-голямата част от продукцията в чужбина. Според Николай Вълканов, въпросните ограничения не са необходими.

"Очевидно е, че държавата изостава в събирането на приходната част на бюджета, има изключително раздути разходи, които не могат да бъдат покрити по друг начин, освен и с външен дълг, което също се случва. Разрушавайки балансите в търговията, в крайна сметка държавата може да остане "от два стола на земята", предупреди Вълканов.

"Това пренавиване, което е на път да скъса пружината, мисля, че трябва да бъде върнато назад".

Относно "Магазин за хората", мнението на Вълкатов е, че "щеше да е много по-добра инвестиция - вместо 10 млн. лв., да бяха отделени 200 000 лв., които да създадат един експонатен магазин в центъра на София, който да бъде като музей на държавните магазини по времето на социализма, за да напомни на хората и малкото избор, който имаше на щанда, и липсата на стоки, и търговията, която се извършваше под щанда."

"Поставени между "чука и наковалнята", в крайна сметка търговците може да започнат да "окапват" в един момент", обобщи Вълканов.