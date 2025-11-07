Понякога най-интересните истини в пазарите не се раждат в сложни модели, нито в скъпи квантови системи, нито в машинно обучение. Понякога идват от най-простото правило, приложено върху пазар, който малцина смятат за подходящ за систематичен подход. Българската фондова борса е точно такова място - малък пазар, с ограничена ликвидност, малко участници и рядка смяна на компонентите.

И все пак, ако човек погледне историята с математически очи, а не с емоцията на ежедневната търговия, открива внушителна аномалия: SOFIX реагира изключително силно на трендове, а още по-силно на промени в тези трендове. Това, което на повечето големи пазари е отдавна изгладено от алгоритми и високочестотни системи, тук продължава да съществува почти недокоснато.

Когато приложихме една от най-старите и най-елегантни стратегии в техническия анализ - пресичането на две плъзгащи средни - картината, която се откри, беше меко казано впечатляваща. Взехме цялата налична история на SOFIX от 2000 г. до днес и оптимизирахме комбинации от кратки и дълги средни.

Резултатът беше почти сюрреалистичен: най-силно се представя двойката около две седмици за бързата средна и дванадесет седмици за бавната, което, ако го преведем на дневна база, съответства на приблизително десетдневна и шестдесетдневна средна. Това не е класическата 50/200 формула, позната от учебниците - SOFIX е различен пазар, реагира различно и възнаграждава по-бързите сигнали.

Когато кратката средна премине над дългата, стратегията влиза в индексa. Когато премине под нея, излиза. Толкова е просто. И въпреки това тази проста логика би превърнала един лев, вложен през 2000 година, в около деветдесет лева днес. За 25 години това означава годишен компаундиран ръст от около 19.8 процента - нещо, което дори на развитите пазари се среща рядко, а на малките почти никога. Причината не е магия, а структура. SOFIX има дълги периоди на интензивен тренд, следвани от рязко обръщане. В годините 2003-2007 индексът растеше почти без корекции.

В 2008 падна с около 80 процента. В следващото десетилетие премина през серия от странични движения и средни спадове. Нито един от тези периоди не е подходящ за buy-and-hold, но всеки е перфектен за стратегия, която просто следи посоката и няма претенции да предвижда бъдещето.

Точно тук е силата на модела. Той излиза преди големия срив през 2008 г. Излиза преди 2011. Излиза преди 2014. Излиза преди COVID. Влиза само когато пазарът възстанови инерция и средите се подредят отново. Това прави кривата на капитала удивително гладка за пазар с такава волатилност. От едната страна е buy-and-hold, който преживява периоди на унищожителни спадове. От другата - стратегията, която минава почти невредима през най-тежките години. Тя печели не защото е по-умна, а защото отказва да бъде героична; отказва да отгатва, отказва да се надява, отказва да стои в позиция само защото "така трябва". Тя реагира. Просто реагира.

Тук обаче има една важна истина, която трябва да бъде заявена открито. Тази доходност е теоретична. На практика не съществува ETF върху SOFIX с дневна ликвидност, който да позволи толкова честа търговия. Сделките върху индексните компоненти имат разходи, понякога високи спредове, а някои позиции не могат да бъдат купени и продадени в точния момент без да се промени цената. Дори да приемем, че пазарът може да бъде търгуван механично, комисионните, слипиджът и ефектът от неликвидността биха намалили крайната възвръщаемост значително. Това обаче не променя най-важната част от историята.

Тази стратегия, дори и да не може да бъде изпълнена буквално, единствено показва нещо много по-ценно: структурата на българския пазар. Тя разкрива неговия ритъм, неговите навици, неговите реакции. Показва, че SOFIX не е хаотичен, а напълно режимен индекс. Че той възнаграждава търпението и наказва самоувереността. Че най-големите му рискове са концентрирани в малък брой периоди, които един системен подход лесно избягва. Че понякога най-сигурният начин да бъдеш в пазара е да знаеш кога да бъдеш извън него. Това е истинският извод.

SOFIX не е случаен. SOFIX има памет. Има инерция, която често се разгръща във времеви периоди, през които дребният инвеститор или се влюбва във възхода, или се парализира от страха. Стратегията не прави нито едното. Тя приема реалността такава, каквато е - нито по-красива, нито по-драматична. И затова остава толкова добър ориентир за разбиране на пазарната динамика. Тя не е рецепта за забогатяване. Тя е карта към това как мисли пазарът.

Истинската стойност на този анализ не е в цифрите, а в урока. Пазарите не са линийки на графики. Те са психология, структура и ритъм. И ако искаш да ги разбереш, трябва да ги слушаш. Точно това направихме тук: слушахме SOFIX през числата. А той проговори ясно. Трендът е всичко. И този, който го следва дисциплинирано, би превърнал две прости линии на графиката в най-ефективния начин да навигира българския пазар.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.