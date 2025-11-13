Комисията за финансов надзор наложи принудителна административна мярка, с която задължава Българска фондова борса АД да спре търговията с акциите на фармацевтичния производител "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД - дружеството с най-висока пазарна капитализация на БФБ.

Спряната емисия с ISIN код BG1100008074 няма да се търгува за срок от един месец, считано от датата на получаване на решението. Мярката е потвърдена и от съвета на директорите на компанията, става ясно от съобщение на регулатора.

В последния ден на търговия преди спирането - 30 октомври, акциите на "Чайкафарма" затвориха на ниво от 18.00 лв., с дневно повишение от 0.56% и оборот от 486 хил. лв. Това формира пазарна оценка от 1.73 млрд. лв., с което компанията се утвърждава като най-скъпата на родния капиталов пазар. 52-седмичният ценови диапазон е между 8.10 лв. и 18.00 лв., а коефициентите P/E и P/B са съответно 595.04 и 16.97 (консолидирано).

Финансовите резултати за първото полугодие показват 19.6% ръст на приходите от продажби до 31.11 млн. лв., а нетната печалба достига 4.78 млн. лв. Най-големият пазар остава България с дял от над 31 млн. лв., като "Чайкафарма" изнася и за страни от ЕС и трети държави.

Основният акционер Тихомир Каменов контролира 88.09% от капитала, PLURIBUS S.A.R.L. притежава 6.86%, а останалите акции се търгуват свободно на борсата.

