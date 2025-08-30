За най-голямата грешка при борсовата търговия в Индия през последните години може да се счита тази причинена от погрешно оформена "поръчка фантом", пише Bloomberg.

Странният случай се случва в град Мумбай, който е финансов център и най-големият град в страната с населението си от около 20 млн. човека. Сутринта на 21 август, трейдъри от Spark Institutional Equities Pvt. са заредили данни, за да изпълнят поръчка за продажба на 24% от компанията Clean Science & Technology Ltd от името на семейството основатели на компанията, за около 300 милиона долара.

Продажбата на посочения дял акции би намалила дела на фамилията дотолкова, че да запази контролния пакет акции. Първият опит за зареждане на данните обаче не е бил отразен в системата, което е довело до повторно подаване на заявката от трейдърите.

Оказва се обаче, че всъщност и първата заявка за продажба на пакета акции е приета.

Така се стига до продажба на 56% от акциите на компаниите за общо 65,4 милиарда рупии (749 милиона долара) през първите четири минути на борсовата търговия - което (кратко)временно лиши основателите на компанията от контролния пакет и съответно контрола над компанията, който те държат повече от 20 години.

Трейдърите от Spark Institutional Equities обаче, реагират бързо с цел оправяне на грешката, и успяват бързо да изкупят обратно 30% от акциите на цена, близка до първоначалната, което минимизира финансовите загуби.

А котировките на акциите на Clean Science & Technology претърпяват драматични промени за кратък период от време - спад от 9,3%, печалба от 17% и загуба от 2,7%.

В тази връзка финансови експерти коментират, че е необходимо да се засили контролът върху изпълнението на големи сделки с ценни книжа в Индия.

От Spark Institutional Equities са информирали продавачите- чиято поръчка са изпълнявали - за грешката малко след отварянето на фондовия пазар, заявявайки, че са успели да изкупят обратно погрешно подадените допълнителни акции на Science & Technology.

Според източници на Bloomberg, семейството няма да понесе никакви финансови загуби.