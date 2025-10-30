Индия обмисля спасителен пакет за задлъжнелите си държавни електроразпределителни компании на стойност над $11,3 милиарда (1 трилион индийски рупии), показва проект на план на Министерството на енергетиката, цитиран от Ройтерс.

Мярката цели да стабилизира постоянно неефективните държавни компании, които от години тежат върху индийската енергийна система и възпират нейната модернизация.

Преструктуриране

Според проекта, който се очаква да бъде обявен през февруари, правителството ще изиска частните компании да осигуряват поне 20% от общото потребление на електроенергия във всеки щат. Наред с това, местните администрации ще трябва да поемат част от дълговете на държавните електроразпределителни дружества.

Властите планират щатите да приватизират своите електроснабдителни компании или да ги листнат на фондовата борса. По този начин ще запазят частичен контрол, но и ще подобрят управлението и прозрачността им.

Фокус - чиста енергия

Федералното правителство вече води преговори с отделните щати, за да ги насърчи да увеличат дела на възобновяемите източници в енергийния си микс. Това съобщи министърът на новата и възобновяема енергия Пралхад Джоши.

Индия, където търсенето на електроенергия продължава да расте, залага все повече на чисти енергийни източници. Въпреки тази тенденция, въглищата все още осигуряват около 60% от електропроизводството в страната.

По-рано тази година страната прие национална политика за геотермална енергия, а в момента подготвя национална програма за улавяне и съхранение на въглерод. Тя предвижда държавни стимули до 100% от финансирането за определени проекти, целящи да намалят емисиите от големите въглищни електроцентрали.