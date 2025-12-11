Големите технологични компании удвояват инвестициите си в милиарди в Индия, очевидно привлечени от изобилието от ресурси за изграждане на центрове за данни, големия набор от таланти и дигитални потребители, както и пазарните възможности, съобщава CNBC.

За по-малко от 24 часа Microsoft и Amazon обещаха над 50 милиарда долара за облачната и изкуствения интелект инфраструктура на Индия, докато Intel в понеделник обяви планове за производство на чипове в страната, за да се възползва от нарастващото търсене на персонални компютри и бързото приемане на изкуствения интелект.

Докато Индия изостава от САЩ и Китай в надпреварата за разработване на собствен базов модел за изкуствен интелект и липсва голяма местна компания за инфраструктура за изкуствен интелект, тя иска да използва своя опит в сектора на информационните технологии, за да създава и внедрява приложения за изкуствен интелект на корпоративно ниво, предлагайки на големите технологични компании огромна възможност.

Наличието на модел или изчисления не е достатъчно за всяко предприятие, за да използва изкуствения интелект ефективно, и изисква компании, които създават приложен слой, и голям набор от таланти, за да ги внедрят, каза пред CNBC С. Кришнан, секретар в Министерството на електрониката и информационните технологии на Индия.

Станфордският университет класира Индия сред четирите най-добри страни, заедно със САЩ, Китай и Обединеното кралство, в световната и националната класация за динамичност на изкуствения интелект. GitHub, общност от разработчици, класира Индия начело с глобален дял от 24% от всички проекти. Възможността на Индия се крие повече в "разработването на приложения", които ще бъдат използвани за генериране на приходи за компаниите с изкуствен интелект, заяви Кришнан.

Във вторник Microsoft обяви инвестиция от 17,5 милиарда долара в страната, разпределена за 4 години, насочена към разширяване на хипермащабната инфраструктура, вграждане на изкуствен интелект в национални платформи и повишаване на готовността на работната сила.

"Този ​​мащаб на капиталовите разходи дава на Microsoft предимство на първия ход в центровете за данни, богати на графични процесори, като същевременно прави Azure предпочитаната платформа за натоварванията с изкуствен интелект в Индия, както и задълбочава съответствието с натиска на правителството за публична инфраструктура с изкуствен интелект", кавза Тарун Патак, директор на изследванията в Counterpoint Research.

Източник: iStock

В сряда Amazon обяви плановете си да инвестира над 35 милиарда долара, в допълнение към 40-те милиарда долара, които вече е инвестирала в страната. През последните няколко месеца големи компании в областта на изкуствения интелект и технологиите като OpenAI, Google и Perplexity предложиха своите инструменти безплатно на милиони хора в Индия, като Google също така потвърди плановете си да инвестира 15 милиарда долара в изграждане на капацитет за центрове за данни за нов център за изкуствен интелект в Южна Индия.

"Индия съчетава огромна дигитална потребителска база, бързо нарастващо търсене на облачни услуги и изкуствен интелект, както и екосистема от ИТ специалисти, които могат да изграждат и използват изкуствен интелект в голям мащаб, което я прави нещо повече от пазар за потребителите, а по-скоро основен център за инженерство и внедряване", коментира Патак.

Възможности за центрове за данни Индия има няколко предимства, когато става въпрос за изграждане на центрове за данни. Пазари като Япония, Австралия, Китай и Сингапур в Азиатско-тихоокеанския регион са узрели. Сингапур, един от най-старите центрове за данни в региона, има ограничено пространство за разполагане на мащабни центрове за данни поради проблеми с наличността на земя.

Индия разполага с изобилие от пространство за развитие на мащабни центрове за данни. В сравнение с центровете за данни в Европа, разходите за електроенергия в Индия са сравнително ниски. В съчетание с нарастващия капацитет на Индия за възобновяема енергия - критичен за енергоемките центрове за данни - и икономиката започва да изглежда убедителна.

Местното търсене, подхранвано от възхода на електронната търговия - основен двигател на растежа на центровете за данни през последните години - и потенциалните нови правила за съхранение на данни от социалните медии, засилва аргументите.

Казано по-просто: Индия навлиза в сладка точка, където глобалните доставчици на облачни услуги, играчите с изкуствен интелект и вътрешната дигитализация се сливат, за да създадат един от най-горещите пазари за центрове за данни в света.

"Индия е ключов пазар и един от най-бързо развиващите се региони за инвестиции в изкуствен интелект в Азиатско-тихоокеанския регион", каза Дипика Гири, заместник-вицепрезидент и ръководител на изследванията, големи данни и изкуствен интелект, в International Data Corporation.

"Основна празнина и следователно значителна възможност се крие в недостига на подходяща изчислителна инфраструктура за изпълнение на модели с изкуствен интелект", добавя тя.

Големите технологични компании се стремят да се възползват от инфраструктурната възможност в Индия, като инвестират сериозно в облачното пространство и центровете за данни. И този бизнес тепърва ще расте.